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Почему Прилучный и Муцениеце не выводят детей в свет
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Почему Прилучный и Муцениеце не выводят детей в свет 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Павел Прилучный, сыгравший одну из главных ролей в новом фильме Александра Цикало, и его жена Агата Муцениеце, в отлчиие от других звезд, никогда не появляются на светских мероприятиях с детьми. WomanHit.ru решил выяснить, в чем причина такой скрытности. «У них много своих дел», — объяснил Павел Прилучный. По словам актера, сейчас старший сын Тимофей отдыхает в деревне, а Мия — с бабушкой в Крыму. Пара считает, что светские вечеринки детям посещать не нужно, ведь это место, где постоянно играет громкая музыка, а веселье не прекращается всю ночь. «Я и сам не люблю мероприятия. Это так себе история», — признался Прилучный.
Тем не менее Павел и Агата с удовольствием делятся с поклонниками совместными фото и видео с детьми в своих аккаунтах в «Инстаграме». У актрисы Агаты Муцениеце также есть свой профиль на YouTube, куда она достаточно часто выкладывает семейные влоги: в них ее домашние весело проводит время вместе.
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