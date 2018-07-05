Педиатр Сергей Бутрий объяснил, почему плохих отзывов про прививки больше, чем хороших

Врач рассказал родителям, откуда в Сети столько негатива по отношению к вакцинации.

Педиатр Сергей Бутрий , широко известный в Сети благодаря своим публикациям на тему детского здоровья, в новом посте на личной странице в Facebook доступным, понятным языком разъяснил всем интересующимся, из-за чего негативной информации о прививках в Сети гораздо больше, чем позитивной.

«Ответьте честно, какова вероятность, что вы оставите добрый отзыв с благодарностью о кафе, где вам очень понравилось? Напишете им на сайт, расскажете о них друзьям в соцсетях, поставите пять звезд в гугл-картах? Ответили? А какова вероятность, что вы оставите негативный отзыв о кафе, где что-то было вам неприятно (официант был груб, таракан в салате)? Ну, она заметно выше, не так ли?»

Тезис номер один — негатив заряжает на действие значительно сильнее, чем позитив. Вывод: случаи вреда от прививок попадают в интернет чаще, чем случаи пользы (будь то настоящий или кажущийся вред),

— начал свое объяснение Сергей Бутрий.

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«Идем дальше. Представьте, что вы пришли за ребёнком в детский сад, а у него перевязана ладошка — он порезался на прогулке. Вы сделаете гневное замечание воспитателю? Ну разумеется, что за вопрос. А расскажете об этом вопиющем случае родственникам и друзьям? Думаю — непременно. А если ваш ребёнок, находясь дома с вами, упал с пеленального столика, или потянул за скатерть и опрокинул на себя крутой кипяток — тогда расскажете? Ой ли».

Тезис номер два — мы прощаем себе ошибки охотнее, чем другим. Вывод: родители, чей ребёнок пострадал от отсутствия прививок, не станут писать об этом в интернет — они боятся и избегают осуждения в свой адрес; а вот родители, чей ребёнок пострадал от прививки (опять же, будь то настоящий или кажущийся вред) напишут непременно — родители скоры на осуждение врачей,

— продолжил врач-педиатр.

«В большинстве случаев у вас нет никакой возможности понять, сработала ли вакцина. Если вы попали в ужасное ДТП и остались живы — ремни и подушки безопасности сработали, это очевидно. А когда вы привились и не заболели — ничего особенного не произошло, все было хорошо и осталось хорошо».

Сергей Бутрий уточняет: отдельно взятая семья не имеет никакой возможности понять, сколько конкретно случаев болезни и осложнений предотвратил их врач и своевременная вакцинация.

И мы допускаем классическую когнитивную ошибку, думая что мир справедлив, что хорошее случается в нем «по умолчанию», а в плохом всегда кто-то виноват, что оно по умолчанию случаться якобы не может.

«У меня были родители, которые рассказывали, что в их группе детского сада была вспышка, многие дети заболели коклюшем, а их ребёнок не заболел. И даже эти родители говорили «нам повезло» и «мой ребёнок мало общался с заболевшими, потому не заразился», и неохотно связывали здоровье малыша со своевременной и полной вакцинацией. Спорим, если бы он заболел — они не подумали бы, что им «не повезло», или что их ребёнок «много общался с заболевшими», а наехали бы на меня, что моя вакцина не сработала?»

Тезис номер три — люди плохо ориентируются в основах эпидемиологии и иммунопрофилактики, и обычно не объективны в суждениях. Вывод: даже если родители захотят написать хорошее о прививках — им часто не о чем писать, ничего же не произошло.

Также Сергей Бутрий просит принять во внимание то, что обсуждение прививок в целом — «горячая» тема, привлекающая внимание, и многие уже заранее, из-за сложившегося информационного поля, негативно настроены по отношению к вакцинации и склонны винить ее в любых бедах.

Вывод из всего написанного врач-педиатр делает вполне конкретный:

С одной стороны, люди не понимают, как работают вакцины, не имеют возможности узнать, сколько пользы от вакцин получил конкретно их ребенок, и заранее настороженно относятся к вакцинации. А с другой стороны, видят и придираются к нежелательным реакциям на прививки (даже к самым безобидным), склонны винить врача и вакцину во всех бедах, случившихся после вакцинации (даже в тех, которые не могут иметь к вакцине ни малейшего отношения) и гораздо охотнее рассказывают об ошибках врача (настоящих или мнимых), чем о своих.

Сергей Бутрий уточняет: только за минувшую неделю к нему обратились три семьи, члены которых пострадали из-за отказа от вакцинации. «Вероятность того, что хоть кто-то из этих людей напишет свою историю в интернет — исчезающе мала. Люди не хотят рассказывать о своих бедах, если в них некого винить. Врачи видят такое регулярно, но связаны врачебной тайной, и в целом тоже неохотно этим делятся. Ну и откуда тогда возьмутся истории пользы от вакцин или вреда от их отсутствия, в интернете?» — задается риторическим вопросом врач.

Фото: Facebook, архив редакции

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