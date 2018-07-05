«Купил мороженку — молодец!», или Почему отцам все можно

Вы заметили, что работающих женщин постоянно спрашивают, как они совмещают работу и материнство, а отцов — никогда? Знаете, почему? Потому что они не совмещают.

По крайней мере, не в стандартной российской семье, ведь в стандартной российской семье вся ответственность за родительство лежит на матери, а отец в этой схеме где-то рядом, деньги зарабатывает, если повезет. Может не повезти — будет просто лежать на диване. При этом уровень требований к «хорошему отцу» очень низок. Погулял в выходные в парке с детьми пару часов? Отличный отец! Поменял подгузник? Молодец! Может приготовить детям обед? Да он идеален. Купает малыша каждый день? Бог отцовства! Только задумайтесь, придет ли кому-то в голову хвалить мать за то, что она в состоянии иногда поменять малышу подгузник? Нет, потому что она делает это десять раз в день — механически, спокойно, одной рукой. Двойные стандарты небывалого размаха: в одном случае подгузник становится рутиной, а в другом — подвигом.

Матери после рождения ребенка, особенно первенца, попадают под каток общественного мнения. Все те милые люди, которые раньше бесконечно забрасывали ее нетактичными вопросами, когда же она собирается рожать, теперь забрасывают ее такими же нетактичными советами, упреками и замечаниями. Все на свете стараются указать матери, что ей надо делать, как долго и почему: родственники, друзья, врачи, медсестры, сердобольная соседка и бабка Нюра на лавочке. Надела носочки — не надела носочки, гуляешь мало — гуляешь много, кормишь грудью — зачем кормишь грудью, работаешь — не работаешь — все становится поводом для сомнений и упреков, в итоге за первый год жизни ребенка психика обычной женщины расшатывается до полной потери ориентиров. Женщина постоянно сомневается, насколько она хорошая мать, не лишает ли она чего-то своего ребенка, удовлетворяет ли все его потребности. Она знает, если что-то пойдет не так, то виновата будет только она. Поэтому психологи даже придумали термин «достаточно хорошая мать», который предполагает, что если ты кормишь, поишь, проводишь время, держишь в тепле и сухости, то ты уже хорошая мать. Все, хватит, не паникуй! У отцов нет таких проблем, никто не подходит к ним со специальной линейкой «хорошести» и даже бабки у подъезда обычно не дают им советов — отрываются на матерях. В итоге «хороший отец» — это тот, что не пьет, не бьет, что-то зарабатывает и иногда может поиграть с ребенком. Такой нехитрый набор требований. Этот дивный мир отцовства, где сплошные карусели, сладкая вата и никакой бытовухи.

Именно матери чаще всего становятся в семье «плохими полицейскими», потому что они водят детей в сад и школу, следят за их здоровьем, питанием, режимом, выбирают секции, покупают одежду, планируют прививки, водят к стоматологу. Они же запрещают есть много сладкого, одеваться слишком легко, ложиться поздно спать и вообще делать всякие приятные глупости, потому что это их ежедневная работа. Даже если женщина работает, чаще всего именно она бежит домой отпускать няню или забирать детей из сада-школы. А если ребенок болеет, то больничный тоже берет не отец. Стандартная ситуация: женщина идет в субботу выпить вина с подружками, они ее удивленно спрашивают: «А с кем дети?» И тут два варианта ответа: «С няней» (мамой, свекровью) — и это нормально, или «С мужем!» — и тут он «Ой, какой молодец!» То есть мужчина молодец только потому, что может посидеть со своими собственными детьми. Не с чужими, не случайно выбранными — со своими детьми, которых он планировал–ждал–хотел. Другая типичная ситуация, созваниваются подруги: — Давай встретимся! — Не могу, не с кем детей оставить. — А муж? — Да ты что, он с ними никогда не остается. Можете вообразить такую ситуацию в мужском мире? — Серега, пойдем пить пиво? — Не могу, не с кем детей оставить! — А жена? — Да ты что, как с ней оставить?! Нет, такого ни в какой параллельной вселенной не услышишь. Потому что мать должна по определению, а отец — он там как-нибудь. Факультативно. Спасибо, что живой!

Если вы живете вместе, все еще ничего, вроде как командный зачет, бежим одну дистанцию в мешках. А если развод? Тут все становится еще интереснее, и разница в требованиях к мужчине и женщине увеличивается в разы. Во-первых, после развода мужчина — «вольная птица», а женщина — «разведенка с прицепом». Мужчину чуть ли не поздравляют с тем, что он скинул с себя непосильную ношу (ох, уж эти три подгузника за два года!), а женщину жалеют, потому что ну «кому она нужна с детьми». Все «логично». Дети почти всегда, за редким-редким исключением, остаются жить с матерью. То есть она продолжает следить за их расписанием, кормить, водить к врачам, разбираться с уроками, но только теперь ей положены 25-33 процента алиментов, а в остальном — крутись, как хочешь. Требования к отцу после развода еще ниже, чем были до этого: раз в две недели забирает детей к себе и платит алименты по минимуму — молодец. Отличный отец. При этом мать, скорее всего, опять плохая, потому что она осталась одна, а значит, не была достаточно хорошей женой. А уж если она стала инициатором развода, то вообще ничего хорошего не жди: обиженный мужчина будет вести себя как пятилетка, у которого отняли шоколадку. Эти взрослые пятилетки будут урезать бюджет, обвинять бывших жен в том, что они тратят «детские» деньги на себя, требовать чеки, говорить что-то вроде: «Не в деньгах счастье», «Это ты хочешь на море, а не дети», «Тебе пора научиться нести ответственность».

При этом у женщины, как обычно, выбора нет. Как бы ни вел себя мужчина после развода, все, что требуется от нее, — сохранять лицо. Нельзя портить отношения с бывшим мужем, ведь от этого страдают дети, ты же не хочешь, чтобы малыши переживали, правда? Они все чувствуют. Если ты будешь с ним ругаться — станешь плохой матерью. Заметьте, не мужчина — плохим отцом, а женщина — плохой матерью. Выбора нет, это ловушка. Стоит поговорить пару часов с разведенными женщинами, чтобы собрать рассказов на три тома «Энциклопедии мужских странностей». Бывший муж живет в другой стране и, когда приезжает навещать детей, заставляет мать уходить жить к друзьям. Бывший муж отказывается оплачивать жилье с отдельной комнатой, заявляя, что это нужно не детям, а их матери. Бывший муж не платит алименты вообще, при этом путешествует по Европе. Бывший муж забыл забрать детей/обещал прийти и не пришел. Завел новую подругу и отказывается брать к себе детей. Женщины вздыхают, пожимают плечами и продолжают жить дальше — заботиться о детях, работать, заниматься хозяйством и выслушивать от окружающих похвалы ее бывшему мужу, например, за то, что он «деток не бросил», «помогает понемножку» и так далее. Удивительная рабская психология, указывающая женщинам, что они должны быть благодарны и не жаловаться.

Часто говорят, что всему виной проклятая демография, и на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Поэтому ребята нынче в цене, их нужно беречь. Но это все вранье: да, на территории России действительно проживает больше женщин, чем мужчин, но лишь за счет того, что мужчина раньше уходят из жизни. Например, в категории 30-34 года соотношение мужчин и женщин 1:1, все поровну, а вот в категории 80+ женщин уже действительно в три раза больше. Но в этом возрасте памперсы уже совсем другие. Установка «дети — обязанность женщины», конечно, патриархальная, и совершенно непонятно, почему она до сих пор жива в XXI веке. Первое, что бросается в глаза в Испании, Франции и Швеции, — количество отцов на детских площадках. Или просто отец на прогулке с тремя детьми. Или в самолете. Или в кафе. Это все светлая сторона феминизма, который в России до сих пор иногда воспринимается как ругательство: женщины борются за свои правда не для того, чтобы больше работать, а для того чтобы честно делить обязанности. Чтобы не бежать домой готовить ужин мужу, который не знает, где хранятся сковородки. Чтобы иметь возможность уехать на выходные с подругой, оставив детей с мужем. Потому что вдруг оказывается, что мужчины прекрасно могут заботится о детях: купать их, выгуливать, одевать, водить к врачу и даже заплетать косички. На равных. Лишь потому что требования к «хорошему отцу» ровно такие же, как и к «хорошей матери»: заботиться о своем ребенке, учитывать его интересы при принятии решений и, конечно, любить его.