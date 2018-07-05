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Фотограф превратил жизнь четверых детей в безумный сюр
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Фотограф превратил жизнь четверых детей в безумный сюр 

Ридус 51 минуту назад
Фото: Ридус
Джон Вильгельм (John Wilhelm) — счастливый глава большого семейства, отец четверых детей и фотоголик. Так он называет сам себя. Потому что не представляет своей жизни без фотографии. Сначала Джон занимался съёмками в качестве любителя, а семь лет назад открыл для себя возможности фотошопа и вывел свои работы на невероятно высокий уровень. С помощью оригинальных идей, пост-обработки и своеобразного чувства юмора фотограф помещает своих детей в сюрреалистические миры, создавая для них фантастическую, жутковатую, безумную реальность. И эти работы слишком круты, чтобы ими не поделиться!
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