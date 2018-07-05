Пережившая домашнее насилие экс-участница Spice Girls беременна в четвертый раз 

43-летняя певица Мел Би ждет ребенка от нового бойфренда.
Историю три года терпевшей побои мужа экс-участницы Spice Girls обсуждал весь мир. В прошлом году Мел Би (Мелани Браун) наконец ушла от Стивена Белафонте, а в этом — узнала, что ждет ребенка от нового бойфренда. Малыш станет четвертым для певицы.
Возлюбленный Мел Би — Гари Мадатян, именно он поделился с подписчиками своего блога этой новостью.
Гари Мадатян — бизнесмен, вместе с артисткой он занимается благотворительностью.
С бывшим мужем, который не только поднимал на нее руку, но и вынуждал делать непристойные вещи, артистка подписала договор, согласно которыму в течение трех лет будет выплачивать ему «алименты». Воспитывать общую дочь Мэдисон родители будут вместе.
Фото: globallookpress