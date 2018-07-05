З — зависть: Илон Маск отвез детей на съемочную площадку «Игры престолов»

Как бы мы хотели быть детьми Илона Маска ! Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX рассказал своей 22-миллионной аудитории в Твиттер, что приехал в Белфаст отдохнуть с детьми, а не в поисках инвестиционных возможностей, как многие подумали.

Оказывается, бывший возлюбленный Эмбер Херд приехал в, как он сам написал, «красивый Белфаст», чтобы показать своим детям, как снимается последний сезон легендарного сериала «Игра престолов».

Я был там с моими детьми несколько часов, чтобы посетить съемочную площадку «Игры престолов» и пообедать в пабе. Люблю этот сериал и книги Джорджа Мартина , — написал в Твиттер изобретатель.

К сожалению, фотографий к твиту Маск не прикрепил, зато это сделал редактор одного из изданий Белфаста: сегодня утром Крис Хаган сумел издали сделать кадр, на котором видно задымление на площадке «Игры».

Напомним, что у Илона Маска пятеро сыновей от первого брака с Джастиной Маск. Предприниматель также два раза развелся с актрисой Талулой Райли. В 2017 году его имя пестрило во всех таблоидах о звездах из-за отношений с Эмбер Херд. В 2018 на Met Gala Маск пришел с канадской певицей Граймс, что стало причиной слухов о его романе с певицей.

Илон Маск и Граймс