Ещё
З — зависть: Илон Маск отвез детей на съемочную площадку «Игры престолов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

З — зависть: Илон Маск отвез детей на съемочную площадку «Игры престолов» 

Журнал ОК! 5 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Как бы мы хотели быть детьми Илона Маска! Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX рассказал своей 22-миллионной аудитории в Твиттер, что приехал в Белфаст отдохнуть с детьми, а не в поисках инвестиционных возможностей, как многие подумали.
Оказывается, бывший возлюбленный Эмбер Херд приехал в, как он сам написал, «красивый Белфаст», чтобы показать своим детям, как снимается последний сезон легендарного сериала «Игра престолов».
Я был там с моими детьми несколько часов, чтобы посетить съемочную площадку «Игры престолов» и пообедать в пабе. Люблю этот сериал и книги Джорджа Мартина, — написал в Твиттер изобретатель.
К сожалению, фотографий к твиту Маск не прикрепил, зато это сделал редактор одного из изданий Белфаста: сегодня утром Крис Хаган сумел издали сделать кадр, на котором видно задымление на площадке «Игры».
Напомним, что у Илона Маска пятеро сыновей от первого брака с Джастиной Маск. Предприниматель также два раза развелся с актрисой Талулой Райли. В 2017 году его имя пестрило во всех таблоидах о звездах из-за отношений с Эмбер Херд. В 2018 на Met Gala Маск пришел с канадской певицей Граймс, что стало причиной слухов о его романе с певицей.
Илон Маск и Граймс
Журнал ОК!: последние новости
Кайли Дженнер построила роскошный дом для своих собак, и в нем есть кондиционер! Полина Гагарина показала подросшую дочь и рассказала о незабываемом отпуске Кейт Миддлтон тайно зарегистрировалась на сайте для мам
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение