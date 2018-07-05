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Александр Домогаров признался, что гордится сыном
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Александр Домогаров признался, что гордится сыном 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Молодой человек тоже связал свою жизнь с кино.
Младший сын известного актера Александра Домогарова, как и его звездный папа, связал свою судьбу с кино. Александр Домогаров — младший стал режиссером. В недавнем интервью мужчина признался, что гордится успехами наследника.
Я радуюсь, когда смотрю его короткометражки. Он правильно сделал, когда пошел в театральное училище, и правильно поступил, когда, отучившись там четыре года, двинул на Высшие режиссерские курсы,
— сообщил актер в беседе с «Теленеделей». Добавив, что от наблюдений за работой сына у него «чуть слезы умиления не наворачиваются».
При этом Домогаров-старший уверяет: он ничему не учил отпрыска, да и вообще, считает, что учить чему-либо детей — бессмысленное занятие. «Ничему я его не учил. Считаю, ребенка ничему нельзя научить специально. Он может только смотреть на твое поведение и думать: это мне нравится, вызывает уважение, а вот так я делать не хочу», — выразил свою позицию актер.
Александр Домогаров — младший Starface.ru  По словам звездного отца, младший сын похож на него характером:
Тоже взрывной — видимо, это еще и профессия отпечаток накладывает. Но еще более упертый. Я иногда могу отпустить ситуацию, а он, пока не продавит ее до конца, не успокоится.
Напомним, сын Александр родился в 1989 году, во втором браке Александра Домогарова — старшего.
В первом браке в 1985 году у актера родился сын Дмитрий, в 2008 он погиб в ДТП.
Фото: Starface.ru  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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