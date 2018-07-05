На Среднем Урале ребенок выпал из окна на третьем этаже

В Верхней Пышме маленький ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на третьем этаже. Об этом написали в группе «Инцидент. Екатеринбург» в Вконтакте очевидцы происшествия. Окно было открыто, ребенок облокотился на москитную сетку, но она не выдержала его веса. «Вывалился, упал на клумбу, вроде живой», — пишет подписчик группы.

По словам автора поста, скорая помощь ехала на вызов 30 минут.

Напомним, ранее СКР по Свердловской области предупреждал об учащении случаев выпадения детей из окон в жаркую погоду. Взрослые оставляют настежь открытые окна и ребенка без присмотра, наивно полагаясь на сетку от комаров или слишком высокий для ребенка подоконник. Однако это не оберегает детей от опасности, и инциденты продолжают случаться.

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