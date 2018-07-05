Закон может закрепить право обоих многодетных родителей на льготный проезд

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости . Право обоих многодетных родителей на ряд льгот, в том числе на право бесплатного проезда в транспорте, может быть закреплено в федеральном законе, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова

Сегодня в ряде субъектов РФ правом бесплатного проезда в транспорте может воспользоваться лишь один родитель в многодетной семье, поскольку удостоверение, дающее право на льготы, выдается одно на семью.

"Эта тема (льгот для многодетных) давно не дает нам покоя. Не только про Московскую область говорим, не только про Москву, но и про ряд субъектов, которые в таком же формате установили льготы: на одного (многодетного) родителя. Не только на проезд, но и вообще на одного родителя, удостоверение на одного родителя и нестандартизированного образца по всей стране… Поэтому этот пункт отдельно внесен в проект закона о многодетных семьях, который сегодня обсуждается на площадке Совета Федерации ", — сказала Кузнецова в четверг журналистам.

Она добавила, что в законопроекте предусмотрена и «стандартизация удостоверений, и чтобы они выдавались и папе, и маме, и чтобы было право папы и мамы на реализацию своей льготы, на ее использование».