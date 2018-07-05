Одно лицо: старший сын Климовой растет копией Игоря Петренко

@klimovagramОдно лицо: старший сын Климовой растет копией Игоря ПетренкоАктриса Екатерина Климова (40) проводит время на море вместе с детьми. Одним из снимков актриса поделилась в своей микроблоге с подписчиками, выложив фотографию сыновей. Поклонники поразились, насколько велико сходство старшего сына, 12-летнего Матвея, с его отцом, актером Игорем Петренко

«Старший как будто только что из Голливуда, гордость родителей», «Старший — папа, младший — мама», «Еще неизвестно кто будет главным сердцеедом, старший или младший», — прокомментировали пост поклонники.

Напомним, что Екатерина уже три года замужем за актером Гелой Месхи . В браке у пары родилась дочь Изабелла. У актрисы также есть 15-летняя дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и еще один сын от Игоря Петренко, 10-летний Корней.

@ig.petrenko.community

@klimovagram

@ig.petrenko.community

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