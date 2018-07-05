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В Сети обсуждают «разных» сыновей Екатерины Климовой
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В Сети обсуждают «разных» сыновей Екатерины Климовой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники удивляются, как сильно мальчики не похожи друг на друга.
Известная актриса Екатерина Климова порадовала поклонником новой фотографией со своими повзрослевшими сыновьями. Судя по геотегу, звезда и ее дети наслаждаются отдыхом в Китае, а на размещенном снимке мальчики резвятся в море.
Братаны,
— коротко подписала кадр Екатерина Климова.
Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)
5 Июл 2018 в 3:14 PDT  Поклонники Екатерины Климовой в комментариях к фотоснимку отметили, что ее сыновья совершенно не похожи друг на друга внешне: «Не похожи между собой, даже кожа разная», «Какие же они разные!», «Старший — папа, младший — мама», «Какие разные», «Такие разные, но такие милые», — удивляются пользователи Сети.
Напомним, Екатерина Климова — четырежды мама. У актрисы есть дочь Елизавета (2002 года рождения) от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Во втором браке, с актером театра и кино Игорем Петренко, Екатерина Климова в 2006 году родила сына Матвея, а в 2008 году — сына Корнея.
В 2015 году знаменитость вышла замуж за актера Гелу Месхи (до этого влюбленные некоторое время жили в фактическом браке). В том же году родилась дочь звездной пары, девочку назвали Белла. Недавно, к слову, Екатерина Климова показала, как ее маленькая дочь переживает за сборную России по футболу.
Фото: Instagram
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