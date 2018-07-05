В Сети обсуждают «разных» сыновей Екатерины Климовой

Поклонники удивляются, как сильно мальчики не похожи друг на друга.

Известная актриса Екатерина Климова порадовала поклонником новой фотографией со своими повзрослевшими сыновьями. Судя по геотегу, звезда и ее дети наслаждаются отдыхом в Китае, а на размещенном снимке мальчики резвятся в море.

Братаны,

— коротко подписала кадр Екатерина Климова.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)

5 Июл 2018 в 3:14 PDT Поклонники Екатерины Климовой в комментариях к фотоснимку отметили, что ее сыновья совершенно не похожи друг на друга внешне: «Не похожи между собой, даже кожа разная», «Какие же они разные!», «Старший — папа, младший — мама», «Какие разные», «Такие разные, но такие милые», — удивляются пользователи Сети.

Напомним, Екатерина Климова — четырежды мама. У актрисы есть дочь Елизавета (2002 года рождения) от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым . Во втором браке, с актером театра и кино Игорем Петренко , Екатерина Климова в 2006 году родила сына Матвея, а в 2008 году — сына Корнея.

В 2015 году знаменитость вышла замуж за актера Гелу Месхи (до этого влюбленные некоторое время жили в фактическом браке). В том же году родилась дочь звездной пары, девочку назвали Белла. Недавно, к слову, Екатерина Климова показала, как ее маленькая дочь переживает за сборную России по футболу.

Фото: Instagram

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