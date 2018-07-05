Ещё
Полина Диброва попала в неловкую ситуацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полина Диброва попала в неловкую ситуацию 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Обычно перелет многодетной мамы в компании трех сыновей проходит без каких-либо непредсказуемых происшествий.
Но в очередной раз отдых семьи Дибровых чуть было не сорвался по вине излишне подозрительного работника аэропорта.
Очевидно, Полину посчитали слишком молодой для такого количества детей. У девушки потребовали свидетельства о рождении сыновей, которые она никогда не берет с собой в дорогу. Чтобы все же отправить семью на отдых, служащий решил допросить старшего из ребят — 8-летнего Сашу. Беседа, по словам Полины, длилась не менее 10 минут, в ходе которых ребенку задавали не очень понятные вопросы. Мальчика поставила в тупик слишком сложно сформированная фраза, одинаковые ли у него с братьями мама и папа.
В результате Дибровых зарегистрировали на рейс, о чем свидетельствует фотография счастливой Полины и 3-х сыновей, весело болтающих, усевшись на тележки с чемоданами. Подписчики удивились, как девушку раньше выпускали с детьми за границу без свидетельств о рождении: «Если дети несовершеннолетние, то они не имеют права пересекать границу без разрешения родителей. Вот и нужно доказательство. А это и есть свидетельство о рождении». Очевидно, в этот раз Диброва отправилась отдыхать без своего супруга, поэтому и возникли проблемы с документами.
Russianshowbiz.info: последние новости
Анна Хилькевич откровенно рассказала о личной жизни Рита Дакота занялась экзорцизмом Юлия Пересильд зажгла на детской дискотеке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее20
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»3
Как живется дочке геев-миллионеров93
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение