Ещё
Главбуха социального учреждения осудили в Новгородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главбуха социального учреждения осудили в Новгородской области 

360tv.ru 59 минут назад
Главный бухгалтер забирала деньги, которые предназначались для питания детей в социальном учреждении. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Работнику центра психолого-медико-социального сопровождения № 14 вынесен приговор по уголовному делу. Главбух присваивала компенсации и обманывала родителей детей. Она сообщала, что деньги идут на еду, но на самом деле тратила их на свои нужды. Ущерб был нанесен шестерым родителям, его сумма составила более 40 тысяч рублей.
Суд Новгородской области назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и два года испытательного срока.
Воспитанники детского лагеря отравились под Выборгом. Правоохранительные органы ведут проверку.
360tv.ru: последние новости
Четырехмесячную девочку из бэби‐бокса заберет служба опеки Годовалый москвич выжил после падения с 7-го этажа Рыбаки нашли тело утонувшего 11‐летнего ребенка в Хабаровске
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее20
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»3
Как живется дочке геев-миллионеров93
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение