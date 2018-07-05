Главбуха социального учреждения осудили в Новгородской области

Главный бухгалтер забирала деньги, которые предназначались для питания детей в социальном учреждении. Об этом сообщило ИА FlashNord.

Работнику центра психолого-медико-социального сопровождения № 14 вынесен приговор по уголовному делу. Главбух присваивала компенсации и обманывала родителей детей. Она сообщала, что деньги идут на еду, но на самом деле тратила их на свои нужды. Ущерб был нанесен шестерым родителям, его сумма составила более 40 тысяч рублей.

Суд Новгородской области назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и два года испытательного срока.