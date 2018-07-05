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KIDS CITY
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KIDS CITY 

CHIPS journal 50 минут назад
Фото: CHIPS journal
Kids City — это возможность для ребенка почувствовать себя взрослым и с помощью ролевой игры воссоздать атмосферу ближайшего будущего, осознать собственную роль в обществе, попытаться понять свое предназначение. Ребята выбирают профессию из множества (более 50) вариантов: стать ли, к примеру, ученым, сделать новые открытия или будучи спортсменом выиграть чемпионат мира или олимпиаду.
Здесь можно отметить день рождения, окончание учебного года или назначить дружескую встречу: для организованных групп действуют отдельные условия. Стоимость билетов зависит от возраста детей. В выходные и праздничные дни она выше. Малыши до 2 лет — бесплатно, льготным категориям граждан предоставляется скидка при предъявлении соответствующих документов.
Каждому ребенку от 5 до 14 лет тут найдется работа по интересам, темпераменту и способностям, а малышей до 4 лет ждут на развивающие занятия в городском «Детском саду».
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