Ещё
Закон может закрепить право обоих многодетных родителей на льготный проезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закон может закрепить право обоих многодетных родителей на льготный проезд 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Обсуждается законопроект, по которому удостоверение многодетной семьи будет выдаваться каждому родителю.
В федеральном законе может быть закреплено право обоих родителей в многодетной семье на ряд льгот, в том числе на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова.
На данный момент свидетельство о многодетности выдается одно на семью, поэтому только один из родителей может бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Анна Кузнецова заявила, что на площадке Совета Федерации обсуждается законопроект, по которому стандартизированные удостоверения многодетных семей будут выдаваться обоим родителям, чтобы и отец, и мать имели право на реализацию льготы. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-Новости».
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения ряду льготных категорий граждан.
Вечерняя Москва: последние новости
В доме только девочки Москвичам рассказали, как записать детей в спортивные секции Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы на улицах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее20
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»3
Как живется дочке геев-миллионеров93
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение