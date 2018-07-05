Закон может закрепить право обоих многодетных родителей на льготный проезд

Обсуждается законопроект, по которому удостоверение многодетной семьи будет выдаваться каждому родителю.

В федеральном законе может быть закреплено право обоих родителей в многодетной семье на ряд льгот, в том числе на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова.

На данный момент свидетельство о многодетности выдается одно на семью, поэтому только один из родителей может бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Анна Кузнецова заявила, что на площадке Совета Федерации обсуждается законопроект, по которому стандартизированные удостоверения многодетных семей будут выдаваться обоим родителям, чтобы и отец, и мать имели право на реализацию льготы. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-Новости».