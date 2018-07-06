Юных москвичей приглашают посетить праздничную программу

В Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева состоится 8 июля культурная программа для взрослых и детей в рамках праздника День любви, семьи и верности.

Гостям расскажут об играх. Ребята научатся делать гербарий и составлять композиции из засушенных цветов. Кроме того, получившиеся работы участники смогут забрать домой.

Для любителей ботаники сотрудники музея проведут лекцию «Ромашка — белое чудо в саду».

Как отметили на официальном сайте учреждения, гвоздем программы станет закапывание «секретиков». Взрослые обучат малышей правилам одной из самых любимых игр детства.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход платный.