Ещё
Юных москвичей приглашают посетить праздничную программу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юных москвичей приглашают посетить праздничную программу 

Управа Пресненского района города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева состоится 8 июля культурная программа для взрослых и детей в рамках праздника День любви, семьи и верности.
Гостям расскажут об играх. Ребята научатся делать гербарий и составлять композиции из засушенных цветов. Кроме того, получившиеся работы участники смогут забрать домой.
Для любителей ботаники сотрудники музея проведут лекцию «Ромашка — белое чудо в саду».
Как отметили на официальном сайте учреждения, гвоздем программы станет закапывание «секретиков». Взрослые обучат малышей правилам одной из самых любимых игр детства.
Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Вход платный.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
"Секреты цветного лета" в Биологическом музее. Празднику 8 июля посвящается Полицейские ЦАО столицы встретились с семьей найденного мальчика
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение