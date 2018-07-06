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Экс-солистка Spice Girls готовится стать мамой в четвертый раз
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Экс-солистка Spice Girls готовится стать мамой в четвертый раз 

WomanHit.ru 33 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Бывшая участница группы Spice Girls Мел Би только в прошлом году развелась со своим вторым мужем, а уже сейчас ждет ребенка от нового возлюбленного — визажиста Гари Мадатяна. Пара вместе уже около года. О четвертой беременности «перчинки» сообщил сам отец будущего малыша. «Мы с Мел Би ждем нашего первого совместного ребенка», — написал Мадатян в «Инстаграм».
У Мелани уже есть три дочери от предыдущих партнеров: 19-летняя Финикс от первого брака, 11-летняя Энджел от актера Эдди Мерфи и шестилетняя Мэдисон от второго брака с продюсером Стивеном Белафонте. С последним звезда развелась в 2017 году. Певица утверждала, что мужчина поднимал на нее руку.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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