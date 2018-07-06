Экс-солистка Spice Girls готовится стать мамой в четвертый раз

Бывшая участница группы Spice Girls Мел Би только в прошлом году развелась со своим вторым мужем, а уже сейчас ждет ребенка от нового возлюбленного — визажиста Гари Мадатяна. Пара вместе уже около года. О четвертой беременности «перчинки» сообщил сам отец будущего малыша. «Мы с Мел Би ждем нашего первого совместного ребенка», — написал Мадатян в «Инстаграм».