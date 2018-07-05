Мать пятерых детей из Австралии затравили за фотографию

Многодетная мать Констанс Холл из Австралии стала объектом насмешек и осуждения в соцсетях за фотографию, сделанную после рождения своего пятого ребенка, сообщает The Mirror.

На скандальном снимке она лежит в роддоме, уткнувшись в экран смартфона, и держит в руке банку газировки с трубочкой. Ее новорожденный сын находится у нее в ногах, а вокруг крутится заботливый отец.

Фотографию женщина подписала так: «Наверное, моя самая любимая фотография с тех пор, как родился Раджа. Добро пожаловать в матриархат. Королева только что родила ребенка».

Снимок вызвал шквал критики, и главная претензия была адресована телефону. По мнению большинства пользователей, сидеть в смартфоне в день рождения младенца недопустимо. Вместо этого она должна была посвятить ему все свободное время. Кто-то пошутил, что она гуглит советы по воспитанию.

В ответ злопыхателям Констанс заявила, что это не их дело, что мать делает в телефоне в день рождения своего ребенка и добавила, что есть только две вещи, которые являются их делом, — когда ребенок подвергается насилию и их собственные дети.

После этого она поблагодарила «королев», которые поддержали ее в комментариях. В частности, одна женщина написала, что в качестве благодарности за сына ей нужно было пить вино, а не газировку.

17-летний школьник из Воронежа на глазах у прохожих избил любимую до полусмерти за отказ вернуться к нему. Перед этим он развернул против нее травлю в соцсетях.