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Набор в студию «Жар-птица» объявили на Энергетической
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Набор в студию «Жар-птица» объявили на Энергетической 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» объявило набор в студию изобразительного искусства «Жар-птица». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— На занятиях дети учатся творчески мыслить; осваивают различные графические и живописные материалы, такие как: тушь/перо, граттаж, уголь, восковая пастель, маркеры, фломастеры, акварельная техника, гуашь и другие; знакомятся с различными жанрами и стилями в изобразительном искусстве. Дети работают как за столами, так и на мольбертах. Это настоящая художественная студия, где дети не только учатся рисовать, но и общаться между собой на другом, более творческом уровне. Наши воспитанники ежегодно участвуют в различных городских и международных конкурсах, фестивалях, становясь их лауреатами и дипломантами, — отметила Шуктаева.
Добавим, что обучение по программе «ИЗО» рассчитано на 3 года. Принимаются дети от 5 до 15 лет. Узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (495) 362-17-08.
(ап)
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