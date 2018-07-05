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Более 5 тысяч малышей появилось на свет в Архангельской области в 2018 году
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Более 5 тысяч малышей появилось на свет в Архангельской области в 2018 году 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Из них 2824 — мальчики и 2539 девочки
Всё больше малышей рождается в полных семьях, показатель рождаемости у мам-одиночек снизился почти в два раза и составил 467.
Прослеживается и тенденция к увеличению в статистике многодетных семей — за первое полугодие зарегистрировано 1 248 детей, родившихся третьими и последующими в семьях.
Растёт и количество браков. В первом полугодии было создано 2 750 семей. Причём большая часть новобрачных вступили в брак во вполне сознательном возрасте (от 25 до 34 лет), и только 17 актов о заключении брака было зарегистрировано с несовершеннолетними гражданами.
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