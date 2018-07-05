Этот мужчина рассказал, как однажды его родители выиграли в лотерею. Но он был поражен, что его родители сделали с выигрышем!

Мои родители выиграли $4 млн долларов, когда мне было около 10 лет.

Мой отец сделал все, что мог, чтобы сохранить в тайне наш выигрыш. Но когда он понял, что об этом напишут в газете на следующий день, он вытащил нас из школы и сам рассказал нам эту новость. Это было очень драматично. Я просто предположил, что это будут плохие новости (какой-то родственник умер и т.д.). Я не мог понять его, когда он сказал: ‘Мы миллионеры’. Моя первая мысль была — мои родители живут тайной жизнью, как звезды кино? Логика десятилетнего мальчишки.

После этого, в отличие от большинства победителей, в нашей жизни ничего не изменилось, родители продолжали ходить на работу, а мы в школу.

Они не делали каких-либо безумных покупок. Мы не покупали никаких дорогих машин и т.д.. Единственное, что купили мои родители немного поддержанный автомобиль.

Все выигранные деньги они вложили в своих детей. Они обеспечили нас учебой в колледже, мало того они дали нам возможность выбрать любой колледж на свое усмотрение. Я вечно благодарен им за это.

Они предпочитали вкладывать свои деньги в такой опыт как путешествие и наше развитие.

Кстати, в день, когда они получили выигрыш, то устроили нам небольшой праздник. Родители дали нам с братьями по $100 наличными. Тогда для меня это были огромные деньги!