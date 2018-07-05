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Этот мужчина рассказал, как однажды его родители выиграли в лотерею. Но он был поражен, что его родители сделали с выигрышем!
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Этот мужчина рассказал, как однажды его родители выиграли в лотерею. Но он был поражен, что его родители сделали с выигрышем! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мои родители выиграли $4 млн долларов, когда мне было около 10 лет.
Мой отец сделал все, что мог, чтобы сохранить в тайне наш выигрыш. Но когда он понял, что об этом напишут в газете на следующий день, он вытащил нас из школы и сам рассказал нам эту новость. Это было очень драматично. Я просто предположил, что это будут плохие новости (какой-то родственник умер и т.д.). Я не мог понять его, когда он сказал: ‘Мы миллионеры’. Моя первая мысль была — мои родители живут тайной жизнью, как звезды кино? Логика десятилетнего мальчишки.
После этого, в отличие от большинства победителей, в нашей жизни ничего не изменилось, родители продолжали ходить на работу, а мы в школу.
Они не делали каких-либо безумных покупок. Мы не покупали никаких дорогих машин и т.д.. Единственное, что купили мои родители немного поддержанный автомобиль.
Все выигранные деньги они вложили в своих детей. Они обеспечили нас учебой в колледже, мало того они дали нам возможность выбрать любой колледж на свое усмотрение. Я вечно благодарен им за это.
Они предпочитали вкладывать свои деньги в такой опыт как путешествие и наше развитие.
Кстати, в день, когда они получили выигрыш, то устроили нам небольшой праздник. Родители дали нам с братьями по $100 наличными. Тогда для меня это были огромные деньги!
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