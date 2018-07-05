«Он — наше счастье»: москвичка усыновила мальчика с особенностями развития и не жалеет

Москвичка Ника Злобина замужем. Со своим супругом она воспитывает 14-летнюю дочь, но год назад они решили усыновить ребенка. Их сразу очаровал мальчик с необычной внешностью. Пятилетний Рустам четыре года провел в детдоме и сотрудники учреждения уже отчаялись, так как никто ни разу не приехал даже познакомиться с ним. «Его уже собирались отправить в дом для инвалидов. Я понимала, что мы — его единственный шанс», — призналась Злобина. За два часа она с мужем решила взять опеку над малышом. Сегодня москвичка рассказала эту историю на передаче «Пусть говорят».

Мальчик родился со множественными пороками. В два года ему сделали операцию на лице. Ника рассказала, что год назад, Рустам с трудом передвигался и общался жестами. Даже играть не умел: «Мог только сесть и поводить машинкой по столу». Сейчас мальчик уже ходит сам, говорит сложносочиненными предложениями, и может сам подогреть еду в микроволновке. Злобина считает его обычным ребенком с протезом и своеобразным, немного «инопланетным» лицом. Москвичка уже столкнулась с тем, что на Рустама всегда обращают внимание на улицах и часто дети дразнят мальчика. Ника пыталась проводить «воспитательные беседы». Тогда же она, решила завести страничку в Instagram и теперь почти каждый день делится там эмоциями и публикует фото, и видео со своим «особенным» сыном.

Юрий Злобин уже после первой встречи с мальчиком захотел ему помочь / фото: кадр из передачи

В студии Ника рассказала, что долгое время они искали протезный центр, где мальчику поставили бы протез, так как у него сложный случай: нет кости в ноге и недоразвит тазобедренный сустав. Им все же удалось найти клинику, где врачи сделали для Рустама протез. Сейчас родители мальчика готовятся отправить его еще на одну операцию на лице. В студии появился врач, который согласился взять малыша на бесплатное лечение. Адиль Мамедов — детский челюстно-лицевой хирург — пообещал, что в школу мальчик пойдет «практически красавчиком». В студии также появился и супруг Ники Юрий Злобин с усыновленным Рустамом. Он рассказал, что жена долго готовила его к тому, чтобы пойти на этот шаг: взять ребенка из детдома. «Когда мы пришли на встречу с ним, сердце перевернулось. Я наверно сразу решил, что этому ребенку нужно помочь», — отметил Юрий.

Врач-хирург перед съемками передачи познакомился с Рустамом и согласился взять его на лечение / фото: кадр из передачи

Гости в студии восхитились семьей, которая осмелилась взять «особенного» малыша, так как обычно если в семье появляется такой ребенок, то мужья чаще бросают семьи, а тут показан совершенно противоположный пример. Злобина заверила, что не жалеет о том, что усыновила малька с особенностями развития. «Он — наше счастье», — отметила она. Ника хочет дать ему материнскую любовь и все то, что должны быть у ребенка.