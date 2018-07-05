Родившим в День независимости мамам в Минске вручили подарки

В Минске молодых мам перед выпиской из роддома ждал сюрприз. Родители малышей, которые появились на свет в День независимости, получили подарки — одеяло и подушки для крепкого сна ребенка, передаёт телеканал «МИР 24».

«Уверенность в будущем вот главное чувство, которое возникает при виде мам, которые счастливо родили наследников. И будущее нашей страны рождается в роддомах. А не только в кабинетах чиновников, на заводах и фабриках», — рассказал председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько

«Конечно, безумно приятно, что дочка появилась в такой светлый, торжественный, реально очень значимый праздник для Беларуси, День независимости. Ну и просто хочется, чтобы наши детки, как и все молодое поколение, росли свободными, независимыми», — рассказала одна из мам.

Такие акции на День независимости стали традиционными. Члены правительства, парламентарии, общественные организации вручают подарки мамам в каждом регионе. Только в столице подарки получили 48 родителей.

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