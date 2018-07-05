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СМИ: Власти США используют ДНК-тесты для воссоединения нелегальных мигрантов с детьми
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СМИ: Власти США используют ДНК-тесты для воссоединения нелегальных мигрантов с детьми 

RT на русском 1 час назад
Американские власти применяют ДНК-тесты, чтобы воссоединить нелегальных мигрантов с их детьми.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного федерального чиновника.
По его словам, детей часто используют для контрабанды люди, которые утверждают, что они являются их родителями.
Он уточнил, что ДНК-тесты помогают бороться не только с контрабандой, но и с работорговлей.
Ранее стало известно, что глава МИД Мексики Луис Видегарай намерен попросить ООН вмешаться в ситуацию с разделением семей мигрантов в США.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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