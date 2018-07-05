Родители в Казани назвали сына в честь Месси

Новорожденного мальчика в Казани назвали в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель. О редком имени со ссылкой на Управление ЗАГС Казани сообщила пресс-служба города. Месси, напомним, побывал в столице Татарстана в конце июня — сборная Аргентины сыграла на «Казань Арене» с Францией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Среди других редких имен новорожденных Галиябану, Ильина или, например, Доминик. Напротив, самыми популярными именами на этой неделе стали Екатерина, Дарья, Арсений, Артем, Радмир или Аяз. В течение прошедшей недели в отделах ЗАГС города зарегистрировали 396 детей, в том числе, 164 девочки и 232 мальчика.