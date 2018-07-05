Опровержение префектуры по якобы упавшему на ребенка дереву

Префектура ЮВАО не подтверждает факт упавшего на ребенка дерева рядом с домом № 32 по улице Федора Полетаева.

Ранее некоторые СМИ написали о том, что на улице Федора Полетаева якобы упало дерево и придавило собой ребенка.