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Опровержение префектуры по якобы упавшему на ребенка дереву
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Опровержение префектуры по якобы упавшему на ребенка дереву 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Префектура ЮВАО не подтверждает факт упавшего на ребенка дерева рядом с домом № 32 по улице Федора Полетаева.
Ранее некоторые СМИ написали о том, что на улице Федора Полетаева якобы упало дерево и придавило собой ребенка.
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