Ученые: тестостерон влияет на детское поведение

Фото: Pixabay/PrawnyУченые: тестостерон влияет на детское поведениеАнтропологи утверждают, что уровень тестостерона, присутствующего во время беременности, приводит к «эффекту маскулинизации» как у мужчин, так и у женщин, как на физиологическом уровне, так и в отношении поведенческих стратегий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Материалы и методы обследования

В многопрофильном исследовании ученые впервые наблюдали за взаимодействием детей во время свободной игры в классе и далее просили детей назвать своих лучших друзей в классе.

Кроме того, они зафиксировали физиологический маркер пренатального тестостерона. В контролируемом поведенческом эксперименте у детей тогда было много возможностей выбирать между двумя различными распределениями ценных ресурсов — наклейками с блеском. Дети могли выбирать эгоистический вариант, в котором только они сами получали наклейку, или просоциальный вариант, который обеспечивал наклейкой не только их, но также ребенка-партнера.

Результаты научной работы

На групповом уровне дети чаще выбирали просоциальный вариант, когда они были в партнерстве с другим ребенком, чем ситуацию, не связанную с социальным контролем, где они играли в одиночку. Однако были и различия между детьми. У детей, у которых было мало партнеров по взаимодействию, не было очень высокого статуса в социальной группе, была тенденция делиться больше, а дети с особенно высоким уровнем пренатального тестостерона делились значительно меньше. Если рассматривать удержание ресурсов у других как конкурентоспособную мужскую стратегию и совместное использование, более женскую стратегию, эти результаты являются еще одним свидетельством «эффекта маскулинизации» пренатального тестостерона.

Выводы

«Наши результаты показывают, что у детей начальной школы уже есть сильная склонность приносить пользу другим. В то же время на их поведение влияют их положение в социальной группе. Здесь было бы интересно узнать, влияют ли те же факторы на детей младшего возраста аналогичным образом. В настоящее время мы изучаем этот вопрос с последующими исследованиями », — заключает автор исследования Лиза Хорн (Lisa Horn) из Венского университета (University of Vienna).

Авторы другого исследования утверждают, что видеоигры отрицательно воздействуют на поведение детей.