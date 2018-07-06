Станцевавшую под песню Киркорову девочку обвинили в разврате

На странице певца Филиппа Киркорова в Instagram появилось видео, где девочка танцует под его песню. Комментаторам не понравилось поведение ребенка, они назвали его развратным и пошлым.

«Истерия в «Цвет настроения синий» (название хита Киркорова — прим. ВЗГЛЯД) продолжается. теперь и дети подключились! Страсть точно над ней имеет власть. Чудо мое просто повторяет за парнями из коллектива «Заячий стон», без особых репетиций, — сама себе хореограф», — написал российский певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram.

Танцующая девочка вызвала шквал негодования пользователей. Они сочли, что подобный танец слишком «взрослый» для ребенка:

«Жалко детей! Подражают и копируют взрослых! Вся грязь нашего мира отражается в детях! Миру наверно скоро придет конец», — считает bosanatasha.

«С большим уважением отношусь к Филиппу, к его творчеству, но это… Просто не приятно смотреть. Пошло и попахивает развратом. Ну зачем? Песня и впрямь заводная, есть достаточно смелые выражения в ней — этого вполне достаточно, на мой взгляд, для того чтобы слушая ее, иной раз переглянуться со взрослыми, улыбнуться, посмеяться, танцевать… Зачем детей смешивать с пошлостью?», — спрашивает julia_moskalenk.

«Это не для общего просмотра. Неприятно. А девочка очень пластичная и другое бы очень красиво смотрелось, детское», — написала larisa.klimkene.

Добавим, что Филипп Киркоров ранее объявлял флешмоб для своих подписчиков, обещая поощрить самый оригинальный танец под свою новую песню «Цвет настроения синий». Победителем стал коллектив «Заячий стон», чей танец и попыталась скопировать девочка.