Яндекс: что искали саратовцы на этой неделе

Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», выпущенная еще в марте, по-прежнему не дает покоя многим россиянам. По запросам тем в популярном поисковике она держится на первом месте. Ищут пользователи сети не только клип, но и текст песни. В Саратове же большая часть запросов была связана с проходящим в стране Чемпионатом мира по футболу.

На пятом месте по популярности матч Бразилия — Мексика. Поединок выиграли бразильцы, один из лидеров команды Неймар снова симулировал. В общей сложности он пролежал на газонах России почти 14 минут.

Смерть Ольги Лозовой на четвертом месте. Актриса умерла в первый день июля. Пользователи искали причину смерти. Мужественная женщина до последнего скрывала смертельную болезнь и от коллег, и от зрителей.

Игорь Акинфеев и его игра на чемпионате открывает тройку лидеров по запросам. Голкипер сборной России совершил казалось бы невозможное. И по праву занимает свое место.

Серебро по поиску в сети у Чемпионата мира по футболу. Мундиаль сейчас у всех на слуху. И казалось бы даже те, кто в футболе не разбирается, все равно сейчас им «болеет».

Матч Россия -Испания — самый частый запрос на сегодня. Историческая победа наших футболистов выводит их на первое место среди запросов тем. Отметим, что уже в эту субботу национальной сборной предстоит игра с хорватами