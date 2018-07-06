Ещё
Яндекс: что искали саратовцы на этой неделе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яндекс: что искали саратовцы на этой неделе 

САРАТОВ24 43 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», выпущенная еще в марте, по-прежнему не дает покоя многим россиянам. По запросам тем в популярном поисковике она держится на первом месте. Ищут пользователи сети не только клип, но и текст песни. В Саратове же большая часть запросов была связана с проходящим в стране Чемпионатом мира по футболу.
На пятом месте по популярности матч Бразилия — Мексика. Поединок выиграли бразильцы, один из лидеров команды Неймар снова симулировал. В общей сложности он пролежал на газонах России почти 14 минут.
Смерть Ольги Лозовой на четвертом месте. Актриса умерла в первый день июля. Пользователи искали причину смерти. Мужественная женщина до последнего скрывала смертельную болезнь и от коллег, и от зрителей.
Игорь Акинфеев и его игра на чемпионате открывает тройку лидеров по запросам. Голкипер сборной России совершил казалось бы невозможное. И по праву занимает свое место.
Серебро по поиску в сети у Чемпионата мира по футболу. Мундиаль сейчас у всех на слуху. И казалось бы даже те, кто в футболе не разбирается, все равно сейчас им «болеет».
Матч Россия -Испания — самый частый запрос на сегодня. Историческая победа наших футболистов выводит их на первое место среди запросов тем. Отметим, что уже в эту субботу национальной сборной предстоит игра с хорватами
САРАТОВ24: последние новости
В интернете набирает популярность флешмоб в защиту "особенных" детей Россияне оказались не очень честной нацией По факту падения ребенка в открытый коллектор организована проверка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь12
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»2
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение