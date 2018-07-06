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Анджелина Джоли трижды сводила детей на мюзикл «Злая» в Лондоне
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Анджелина Джоли трижды сводила детей на мюзикл «Злая» в Лондоне 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Анджелина Джоли все еще находится в столице Англии, где проходят съемки сиквела фильма «Малефисента». Вместе с Джоли в Лондоне временно проживают ее дети: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 9-летние близнецы Вивьен и Нокс. На днях семейство было замечено на мюзикле «Злая» (Wicked), в основу которого легли истории про ведьм страны Оз.
Анджелина вместе с детьми стараются как можно чаще посещать театры, инсайдеры утверждают, что этот мюзикл, который стал лауреатом множества престижных премий, она посетила уже трижды. Об этом также говорят актеры театральной труппы. Очевидцы, сидевшие рядом со звездой, рассказали, что ей очень нравилось происходящее на сцене, а ее дети были в настоящем восторге. Не так давно к ним в Лондон приезжал и Брэд Питт, которому суд дал чуть больше прав на общение с детьми, чем хотела Джоли. Он продолжает налаживать с ними отношения после длительного перерыва. Кроме того, Брэд запретил Анджелине использовать их детей для съемок в «Малефисенте 2».
попкорнnews
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