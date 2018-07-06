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Самое смешное видео о малышах, которые учатся ползать
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Самое смешное видео о малышах, которые учатся ползать 

Letidor.ru 59 минут назад
Фото: Letidor.ru
Посмотрите, как только не мотивируют своих крох родители!
Мы уже не раз вам показывали, как малыши улыбаются во сне, как лакомятся любимой пиццей, как играют с четвероногими друзьями, как плещутся в воде и отдыхают на природе.
А совсем недавно мы публиковали забавный ролик о том, как папы учат своих малышей ходить. А ведь прежде, чем научить своих детей ходить, их надо научить ползать.
В нашей сегодняшней видеооподборке вы увидите самые смешные ролики с малышами, которые упорно учатся ползать.
Правда, далеко не все дети сами хотят всему научиться, многим из них такие упражнения совсем не нравятся, им лишь бы отдыхать. Но родители не сдаются и идут на разные уловки только, чтобы заставить своих крох сдвинуться с места.
А что это за такие хитрые способы научить детей ползать, вы узнаете, когда посмотрите видео!
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