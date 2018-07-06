Как научить 3-летнего ребенка следить за порядком: советы от эксперта

Считаете, что порядок в доме и малыши — вещи несовместимые? Рассказываем, как понятно объяснить ребенку, что такое порядок, и приучить его поддерживать чистоту вокруг себя.

Куртка сброшена в коридоре, игрушки рассыпаны по полу, кровать не прибрана — увы, бардак-кавардак по всему дому становится вредной привычкой многих детей. Как приучить малыша ответственно относиться к собственности семьи, порядку, да и вообще, как воспитать чистоплотного и дисциплинированного человека?

Об этом нам расскажет Наталья Фесенко, основатель Международного института развития будущего, в рамках которого действует сеть петербургских детских садов билингвального развития CDF.

Наталья Фесенко

Дети — наше зеркало. Они учатся распоряжаться семейным имуществом, исходя из того, что видят: ценятся ли вещи, заботятся ли о них родители, как хранят их, куплены ли они на один раз до первой стирки или будут бережно чиниться при поломке.

По крупицам в семье накапливается первый опыт, а вот будет он о порядке или о беспорядке зависит от мамы и папы.

Порядок есть во всем, что нас окружает: в отношениях, любви, обществе, планомерном решении задач жизни.

Если вы хотите приучить малыша к порядку, лучше начать с упорядоченности внутреннего мира.

Все в жизни символично: «Порядок внешний = порядок внутренний».

Безусловно, во всем важна золотая середина, и мы понимаем, что порядок в доме это не цель жизни. Но родители стараются воспитывать своих детей так, чтобы они выросли порядочными людьми, умели создавать и упорядочивать все вокруг, чтобы в их жизни царил порядок, а хаос и грязь они умели обходить стороной.

Когда можно приучать ребенка к порядку?

Сенситивный период для этого наступает в 2-3 года.

В этом возрасте ребенок активно познает мир, пробует его и хочет стать активным помощником для мамы. Он хочет научиться упорядочивать все так, как делает это она. Малыши повторяют и воссоздают то, что делают взрослые. Точно так же они будут воссоздавать по крупицам свою жизнь, выметая все грязное и сорное.

Очень важно терпеливо и с пониманием отнестись к этой потребности возраста.

Следует помнить: если мы хотим посеять добрую черту характера, в воспитательном процессе нельзя использовать насильственные и манипуляторные методы.

Иначе вырастет требующий и карающий манипулятор.

Как приучить малыша к порядку? Сначала ребенок должен понять, что такое внутренний порядок, а что есть внешний порядок.

Как объяснить, что такое порядок

«Солнышко, знаешь, что такое ПОРЯДОК? Это когда все лежит на своих местах. И вещи, и игрушки, да и вокруг чисто, красиво, уютно. И это порядок — в мире внешнем, в том, что вокруг тебя.

Но есть особенный мир — мир внутренний. Там тоже свой порядок. Чтобы твое тело служило тебе, оно должно быть в чистоте, каждый его орган должен соблюдать порядок.

Когда все в порядке, ты не задумываешься о нем. А вот когда работа органов тела приходит в беспорядок, ты чувствуешь себя неважно.

Чтобы тело было в порядке, ты ухаживаешь за ним: моешь, кормишь, поишь, бережешь, одеваешь. Это естественно и необходимо.

Но твой внутренний мир состоит не только из органов твоего тела, которые ты не видишь в зеркале. В твоем внутреннем мире есть мысли, чувства, желания, способности и многое другое. В твоем внутреннем мире трудятся Разум, Сердце и Душа. Ты их глазами не видишь, но благодаря им ты мыслишь, чувствуешь, в тебе рождаются добрые идеи, фантазии и многое другое.

Когда все в твоем внутреннем мире находится в порядке, ты себя хорошо чувствуешь, и даришь радость другим людям, всему, что тебя окружает. Но когда во внутреннем мире порядок нарушается, — это видно всем. Ты начинаешь вести себя странно, и тебя просят прекратить это.

Видишь, внутренний беспорядок доставляет немало неприятностей не только тебе, но и тем, кто с тобой рядом.

То же самое происходит и с порядком внешним».

Как приучить малыша поддерживать порядок в доме

«Солнышко, а давай вместе приберемся. Все вещи разложим на свои места, все будет в чистоте и порядке.

Каждой вещи, как и людям, нужно свое место, где она живет: книги на полочках, платья в шкафу, игрушки в ящике.

А когда в доме порядок и чистота — сердце радуется. Любая вещь найдется в нужный момент и не сломается.

Мы с тобой, как два волшебника, можем убираться и петь песенки. И чудо свершится — вокруг наведем красоту и уют. Это настоящее волшебство — из беспорядка порядок навести, а называется оно — дом вести».

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!