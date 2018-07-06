Смотрите, как слониха привела спасателей на помощь своему малышу

Невероятное видео про то, как тайцы спасали слоненка, попавшего в беду, и как переживала за его жизнь слониха-мама.

Мы часто показываем, какими нежными и любящими животные бывают по отношению к людям. Только один ролик про белку, которая считает свою хозяйку мамой, набрал бесчисленное количество просмотров на нашем сайте.

Но если животные так хорошо относятся к людям, то как же они любят и оберегают своих детей? Поверьте, звери могут быть такими же заботливыми родителями, как мы с вами, они так же переживают за своих малышей, так же стараются им помочь.

Посмотрев этот ролик, вы окончательно убедитесь в том, что и животным хорошо знакомо чувство любви.

Это видео о слонихе, которая пытается спасти своего ребенка, стало настоящим хитом в Сети.

Ее слоненок попал в беду: провалился в глубокую яму, в которой стала подниматься вода. Выбраться оттуда малыш самостоятельно не мог, и его мама тоже ничего не могла сделать. Чтобы спасти свое дитя, слониха стала звать на помощь, издавая громкие звуки. На эти призывы о помощи откликнулись люди, которые не сразу поняли, что происходит. К несчастью, слониха и сама попала в беду. Пока она звала на помощь, ее ноги запутались в проводах, и ее ударило током. Спасатели быстро отключили электроснабжение, и слонихе удалось встать и освободиться самостоятельно.

И тогда она, не теряя больше времени, повела спасателей к своему ребенку.

Ситуация оказалась сложной, вытащить слоненка, не поранив его, было почти невозможно, и тогда спасатели сделали все, чтобы малыш смог выбраться из ямы самостоятельно.

Смотрите, чем закончился этот ролик и как переживала за слоненка его мама в этом видео!