Ещё
Смотрите, как слониха привела спасателей на помощь своему малышу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смотрите, как слониха привела спасателей на помощь своему малышу 

Letidor.ru 47 минут назад
Фото: Letidor.ru
Невероятное видео про то, как тайцы спасали слоненка, попавшего в беду, и как переживала за его жизнь слониха-мама.
Мы часто показываем, какими нежными и любящими животные бывают по отношению к людям. Только один ролик про белку, которая считает свою хозяйку мамой, набрал бесчисленное количество просмотров на нашем сайте.
Но если животные так хорошо относятся к людям, то как же они любят и оберегают своих детей? Поверьте, звери могут быть такими же заботливыми родителями, как мы с вами, они так же переживают за своих малышей, так же стараются им помочь.
Посмотрев этот ролик, вы окончательно убедитесь в том, что и животным хорошо знакомо чувство любви.
Это видео о слонихе, которая пытается спасти своего ребенка, стало настоящим хитом в Сети.
Ее слоненок попал в беду: провалился в глубокую яму, в которой стала подниматься вода. Выбраться оттуда малыш самостоятельно не мог, и его мама тоже ничего не могла сделать. Чтобы спасти свое дитя, слониха стала звать на помощь, издавая громкие звуки. На эти призывы о помощи откликнулись люди, которые не сразу поняли, что происходит. К несчастью, слониха и сама попала в беду. Пока она звала на помощь, ее ноги запутались в проводах, и ее ударило током. Спасатели быстро отключили электроснабжение, и слонихе удалось встать и освободиться самостоятельно.
И тогда она, не теряя больше времени, повела спасателей к своему ребенку.
Ситуация оказалась сложной, вытащить слоненка, не поранив его, было почти невозможно, и тогда спасатели сделали все, чтобы малыш смог выбраться из ямы самостоятельно.
Смотрите, чем закончился этот ролик и как переживала за слоненка его мама в этом видео!
Letidor.ru: последние новости
Как научить 3-летнего ребенка следить за порядком: советы от эксперта Самое смешное видео о малышах, которые учатся ползать 4 ситуации, когда нельзя отказываться от госпитализации ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
Люди, которые перестарались с пластикой
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее27
Как живется дочке геев-миллионеров94
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение