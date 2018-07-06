Омичи перестали создавать прочные семьи

С каждым годом в Омской области распадается больше половины семей. Ко дню семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля, Омскстат подготовил интересную семейную статистику.

Так, в 2017 году в Омской области органами ЗАГС было зарегистрировано 14 105 браков. «Свадебными» месяцами по-прежнему остаются июнь, июль, август и сентябрь. В эти месяцы зарегистрировано почти половина (49%) от общего числа браков. Наименьшее количество браков ожидаемо приходится на май — всего 3,8%. При этом более половины заключенных браков расторгается. Всего за прошлый год в регионе развелись 8 668 пар.

— Статистикой отмечен тот факт, что в середине 20 века наши земляки создавали более прочные семьи. Так, в 1950 году на 100 браков приходилось всего два развода, — отмечают статистики. — В 2017 году в Омской области возраст наибольшей интенсивности разводов составлял 25-39 лет.

На семьи с детьми приходилось 59,2% разводов, в результате 6 943 несовершеннолетних ребенка остались без одного из родителей. Всего в 2017 году в Омской области на свет появилось 22 606 малышей — 11 556 мальчиков и 11 050 девочек. Более 500 детей родились в многоплодных родах, в том числе 247 двоен и четыре тройни.