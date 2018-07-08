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Праздничный тест: что вы знаете об омских семьях?
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Праздничный тест: что вы знаете об омских семьях? 

Омск Здесь 25 минут назад
Фото: Омск Здесь
Самый недолгий брак, самые возрастные молодожены и самая длинная фата у невесты — в честь Дня семьи, любви и верности "Омск Здесь" подготовил необычный тест. Сегодня, 8 июля, отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. «Омск Здесь» подготовил специальный тест, в котором собрал самые необычные и интересные факты из жизни омских семей.
Тест был составлен по статистическим данным за 2017 год, предоставленным Главным управлением ЗАГС по Омской области, а также иным источникам. Если вы читаете наш сайт, то без труда ответите на наши вопросы.
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