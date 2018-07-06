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Вожатые детских лагерей в Красноярском крае устали бороться с вредными «передачками» от родителей
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Вожатые детских лагерей в Красноярском крае устали бороться с вредными «передачками» от родителей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Красноярские родители всеми силами пытаются накормить детей, отдыхающих в лагерях, вредными продуктами. Вожатые шутят, что «нелегальные пути сбыта „запрещенки“» они уже закрыли: родители передавали детям пакеты через забор. О том, что чаще всего передают, «360» рассказали в Управлении образования Красноярска.
«Безоговорочным лидером рейтинга стала лапша быстрого приготовления. Ей даже уступили «победители» прошлого года — магазинные бутерброды. Популярностью среди детей также пользуются шоколадные батончики, газированная вода, картошка фри, гамбургеры, чипсы, торты, пицца, колбаса», — отметили в ведомстве.
Бывает и экзотика: копченая курица, вяленая оленина и маринованные грибы.
Зачем родители это делают, не очень понятно, ведь детей регулярно кормят пять раз в день, — сетуют сотрудники лагерей. Такое подкармливание может привести к отравлениям или пищевым расстройствам, поскольку сладости и фаст-фуд — продукты скоропортящиеся и жирные, а сублимированная лапша — верный путь к гастриту.
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