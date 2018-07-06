Девушка устроила «первый урок вождения» сыну, посадив его на руки. А еще сняла это все на телефон

В Сети появилось видео, на котором молодая мама с маленький ребенком на руках едет за рулем авто. При этом все происходящее она снимает на смартфон, пока руль активно дергает малыш.

Мнения интернет-пользователей резко разошлись. Одни жестко осуждают нерадивую мамашу за то, что подвергает и сына, и себя опасности. На кадрах видно, как сама девушка пристегнулась ремнем безопасности, в то время как ребенок сидит за рулем без какой-либо защиты. Кроме того, судя по виду за окном, все происходит в черте города на активной проезжей части.

Другая половина комментаторов придерживается мнения, что ничего криминального в поступке девушки нет.

Норильчане испугались большого столба дыма от планового взрыва на пригородном карьере и активно публиковали кадры происходящего в социальных сетях.