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Девушка устроила «первый урок вождения» сыну, посадив его на руки. А еще сняла это все на телефон
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Девушка устроила «первый урок вождения» сыну, посадив его на руки. А еще сняла это все на телефон 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В Сети появилось видео, на котором молодая мама с маленький ребенком на руках едет за рулем авто. При этом все происходящее она снимает на смартфон, пока руль активно дергает малыш.
Мнения интернет-пользователей резко разошлись. Одни жестко осуждают нерадивую мамашу за то, что подвергает и сына, и себя опасности. На кадрах видно, как сама девушка пристегнулась ремнем безопасности, в то время как ребенок сидит за рулем без какой-либо защиты. Кроме того, судя по виду за окном, все происходит в черте города на активной проезжей части.
Другая половина комментаторов придерживается мнения, что ничего криминального в поступке девушки нет.
Норильчане испугались большого столба дыма от планового взрыва на пригородном карьере и активно публиковали кадры происходящего в социальных сетях.
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