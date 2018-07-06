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«Приятно, что помните корни»: дети Натальи Водяновой растут на советских мультфильмах
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«Приятно, что помните корни»: дети Натальи Водяновой растут на советских мультфильмах 

Eva.ru 16 минут назад
Фото: Eva.ru
Всемирно известная модель и супруга французского бизнесмена Наталья Водянова, даже получив весь мир к своим ногам, все равно с теплом вспоминает о родине и внедряет все лучшее из русского в свою семью. К примеру, ее дети воспитываются на советских мультфильмах, которые и по сей день отличаются особой добротой и глубокомыслием.
Знаменитая топ-модель Наталья Водянова ходит по лучшим подиумам мира, одевается в самые брендовые вещи и может позволить себе практически все самое лучшее и модное. И тем приятнее осознавать, что для своих детей российская красавица выбирает мультфильмы, созданные в Советском Союзе. О методах воспитания своих маленьких наследников Наталья Водянова рассказала поклонникам, наглядно показав, как смотрят мультики в ее семье. На снимке, который модель обнародовала, Наталья улыбается, сидя на диване в кругу детей и их крёстной дизайнера Ульяны Сергеенко.
Разумеется, в числе почитателей признанной красавицы находится множество наших соотечественников, и публика была приятно удивлена, что Наталья не только не забывает о своих корнях, но и детям своим прививает любовь ко всему «нашему», показывая им добрые мультфильмы на русском языке. «Мультфильмы советского периода отличаются добротой, помощью. Спасибо вам!» «Приятно, что помните корни. У нас и правда были отличные мультики, не то, что сейчас» «Винни пух покорил всех детей времён и народов, и именно советский!» «Наши мультики самые лучшие!»
Стоит отметить, что семья Натальи Водяновой в целом вызывает лишь положительные эмоции у общественности, а также обыватели уверены.что Наталья с супугом — одна из самых красивых и гармоничных пар во всем мире.
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