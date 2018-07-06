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Всех пострадавших в результате ЧП в торговом центре Иркутска детей выписали из больницы
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Всех пострадавших в результате ЧП в торговом центре Иркутска детей выписали из больницы 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Усолье.Инфо
Всех детей, пострадавших в результате инцидента в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске, выписали из больницы, сообщает kp.ru.
«Ирочку выписали два дня назад», — заявила её мать Екатерина. Она также сказала, что ребёнок продолжает наблюдение у докторов.
Инцидент произошёл 1 июня во время демонстрации опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». Ожоги получили восемь детей. Через месяц после ЧП в больнице оставались двое — 12-летняя девочка и 10-летний мальчик.
Ранее сообщалось, что в Иркутске приостановили работу научно-развлекательного центра после ЧП с детьми.
Также URA.RU сообщало, что при пожаре в Свердловской области погибли двое детей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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