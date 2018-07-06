Всех пострадавших в результате ЧП в торговом центре Иркутска детей выписали из больницы

Всех детей, пострадавших в результате инцидента в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске, выписали из больницы, сообщает kp.ru

«Ирочку выписали два дня назад», — заявила её мать Екатерина. Она также сказала, что ребёнок продолжает наблюдение у докторов.

Инцидент произошёл 1 июня во время демонстрации опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». Ожоги получили восемь детей. Через месяц после ЧП в больнице оставались двое — 12-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Ранее сообщалось, что в Иркутске приостановили работу научно-развлекательного центра после ЧП с детьми.

Также URA.RU сообщало, что при пожаре в Свердловской области погибли двое детей.