Жену и детей Дмитрия Диброва задержали на границе с Испанией

Полина уже несколько лет счастлива в браке с Дмитрием Дибровым

Супругу ростовского ведущего Дмитрия Диброва Полину с четырьмя детьми на границе с Испанией накануне задержала служба паспортного контроля. О случившемся в своем аккаунте Instagram рассказала сама Диброва. — Не поверил пограничник, что мои дети, и устроил десятиминутный допрос Саше о жизни семьи. Особенно понравился вопрос: «У вас папа и мама одинаковые?». Переведу: у всех ли детей одна мама и один папа? Сына вопрос поставил в тупик, — иронично описала ситуацию девушка.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 4 Июл 2018 в 11:14 PDT Представители службы паспортного контроля попросили у нее свидетельства о рождении детей. Но документов у девушки не оказалось. К счастью, все закончилось хорошо. — Багаж получен, дети сыты, едем дальше, — сообщила Диброва.