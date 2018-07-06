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Жену и детей Дмитрия Диброва задержали на границе с Испанией
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Жену и детей Дмитрия Диброва задержали на границе с Испанией 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Полина уже несколько лет счастлива в браке с Дмитрием Дибровым
Супругу ростовского ведущего Дмитрия Диброва Полину с четырьмя детьми на границе с Испанией накануне задержала служба паспортного контроля. О случившемся в своем аккаунте Instagram рассказала сама Диброва. — Не поверил пограничник, что мои дети, и устроил десятиминутный допрос Саше о жизни семьи. Особенно понравился вопрос: «У вас папа и мама одинаковые?». Переведу: у всех ли детей одна мама и один папа? Сына вопрос поставил в тупик, — иронично описала ситуацию девушка.
Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 4 Июл 2018 в 11:14 PDT  Представители службы паспортного контроля попросили у нее свидетельства о рождении детей. Но документов у девушки не оказалось. К счастью, все закончилось хорошо. — Багаж получен, дети сыты, едем дальше, — сообщила Диброва.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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