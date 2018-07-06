«Доктор, очень хочется ребенка»

В России почти треть семей считаются бесплодными. «Ребенка ты никогда не родишь!» — сколько женщин слышали от врачей эти слова. Но смиряются с ними далеко не все — сейчас у врачей есть все возможности, чтобы помочь людям сохранить семью, обретя то, о чем они так мечтали, — свои собственные 3,5 килограмма счастья.

Доктор Жизнь

Один из таких удивительных докторов живет и работает в Твери. Мохаммед аль-Гозен — гинеколог-репродуктолог, доктор медицинских наук и «папа» более тысячи детей.

Мохаммед родился в Дамаске и был младшим из 12 детей. Уже в 14 лет мальчик понял, что хочет изучать генетику и репродуктологию. Из четырех вариантов — России, Бельгии, Болгарии и Алжира — он выбрал первый.

"Меня что-то тянуло в Россию. Наверное, судьба. Родители мой выбор поддержали. Когда я по распределению попал в Тверь, то практически не знал русский язык. Первые полгода мы изучали его в рамках подготовки к поступлению в Тверскую государственную медицинскую академию, — вспоминает Мохаммед. — У меня была цель получить хорошее образование, поэтому я быстро выучил русский язык".

Академию он закончил с красным дипломом в 1999 году, прошел ординатуру и аспирантуру, а с 2001-го доктор аль-Гозен лечит бесплодие — сначала под руководством доктора меднаук, профессора Анатолия Никитина . Уже тогда лечение было очень успешным.

"Почти 50% всех операций приводили к беременности. За пять лет родилось более 300 малышей", — говорит доктор аль-Гозен. С 2005 года, когда в Твери открыли филиал Санкт-Петербургской клиники при Балтийском институте, он работает самостоятельно. А в 2011-м была создана самостоятельная клиника.

Сейчас Мохаммед аль-Гозен — один из лучших репродуктологов в России, его неоднократно пытались переманить ведущие клиники Испании, Италии, ОАЭ и других стран. Но Мохаммед, 20 лет назад ставший гражданином России, называет себя патриотом и никуда уезжать не собирается.

Доктор сотрудничает с ведущими медицинскими центрами по репродуктологии Москвы и Санкт-Петербурга, но в основном работает в Твери.

Семья

Мохаммед аль-Гозен уже восемь лет счастливо женат. Его жена тоже родом из Дамаска, в Россию приехала, чтобы получить профессию инженера, влюбилась в нашу страну и осталась здесь жить.

Сейчас у них с супругой трое детей — старшие дочки и двухлетний сын. У семьи статус многодетной, им выделили бесплатную землю в 30 километрах от города.

"Я раньше думал, что не стоит спешить заводить семью и детей, а когда родилась моя первая дочка, сам прочувствовал, какое это счастье, — улыбается доктор Мохаммед. — Дети — это наша радость, основа жизни. Я сам знаю пять языков, а мы в семье говорим на трех языках — русском, арабском и английском. Представляете, моя младшая дочь отказывается говорить на других языках. Она хочет говорить только на русском! И постоянно удивляет меня. Недавно она принесла из детского сада слово «добавка», которое я за 26 лет жизни в России услышал впервые".

Другие дети Мохаммеда

Всех, к чьему рождению он причастен, Мохаммед называет своими детьми. Они есть в России, Германии, Италии, Испании, Чехии, Швеции, Алжире, Сирии, Иордании, Египте, Армении, Белоруссии. Многие родители держат с ним связь и рассказывают о детях, а своим друзьям — о докторе. Поэтому слава о нем уже давно преодолела границы России.

Сейчас к доктору приехали пациентки из Франции и Чехии, которых приятно удивил высокий уровень российской медицины. Но сам доктор считает, что ребенок — дар свыше.

"Науке доподлинно не известно, как происходит чудо зачатия. Мы, доктора, помогаем встретиться яйцеклетке со сперматозоидом, а то, что происходит дальше, — это не в нашей компетенции, — говорит Мохаммед. — Я как доктор должен сделать все на высочайшем уровне, чтобы божье чудо произошло". И действительно — чудес в его практике много. Недавно забеременела пациентка, у которой шанс был всего 1%.

"Для меня самое большое счастье — услышать от своей пациентки «я беременна», — говорит доктор. — Но беременность — только первый этап. Дальше очень важно сохранить ребенка. Я на связи со своими пациентками 24 часа в сутки. Мне могут позвонить поздно ночью или рано утром, и порой такие звонки спасают жизнь матери и ребенка, если что-то пошло не так или они нарушили мои рекомендации".

Дякины

Пациенты, которые приходят к доктору, часто говорят, что готовы на все. Их не останавливает ни высокая стоимость — весь комплекс процедур ЭКО вместе с лекарствами в среднем стоит 160 тысяч рублей, — ни отсутствие 100-процентных гарантий.

Так, Наталья Дякина услышала слово «бесплодие» в 17 лет. Два года она безуспешно лечилась, а потом узнала о докторе Мохаммеде — и начался длительный процесс лечения.

"Доктор говорит, что мы доказали Богу, что достойны быть родителями, — улыбается Наталья Дякина. — То счастье, которое ты испытываешь, когда ребенок появляется на свет, неповторимо и не сравнимо ни с чем".

А вскоре после ЭКО Наталья забеременела второй раз, сама, несмотря на то, что одна маточная труба у нее удалена, а вторая считалась непроходимой, а затем — и третий. Доктор аль-Гозен подтверждает: такое бывает, и объяснений этому пока у официальной медицины нет.

"Для меня Мохаммед — идеальный доктор. Он помогает людям и любит это делать, — рассказывает Наталья Дякина. — Многим он помогает, не прося ничего взамен".

Живовы

Супруги Елена и Вадим Живовы своего чуда ждали семь лет. Елена обошла почти всех гинекологов в Твери, ей провели множество операций, но ничего не помогло. «В одной из больниц врач мне грубо сказал, что я никогда не рожу, но я решила не сдаваться, и мой супруг меня поддержал», — вспоминает Елена.

Доктор Мохаммед сказал, что все возможно, и предложил сразу начать лечение. Первое ЭКО не дало результата, но спустя три месяца при повторной попытке все получилось. Сначала Елена боялась потерять ребенка и две недели фактически не вставала с постели. Но это было лишним.

"Беременность ЭКО практически не отличается от обычной. Разница лишь в том, что после ЭКО многие женщины очень сильно волнуются. Их нервозность приводит к напряжению матки и различным негативным последствиям", — утверждает аль-Гозен. Поэтому для сохранения беременности Елене пришлось лечь в роддом под наблюдение врачей.

"Вера и упорство помогли нам достойно пройти все испытания. Мы считаем, что стали родителями именно благодаря доктору Мохаммеду. Он совершил настоящее чудо. Люди, знающие нашу историю, говорят, что недаром у нас фамилия Живовы. Мы очень живучие, — улыбаются супруги. — Сначала у нас было желание взять приемного ребенка, а потом мы решили, что способны родить своего малыша, и для нас это самое главное счастье в жизни".

Марчуковы

Евгении Марчуковой поставили диагноз «бесплодие» в 22 года. Причем в категорической форме: «забудь о детях навсегда». Но она и не думала сдаваться. Позвонила в Балтийский институт, и ей просто порекомендовали доктора Мохаммеда.

"Каждая женщина хочет стать матерью. Представляете, какой стресс для нее — услышать, что она никогда не сможет родить? — говорит доктор Мохаммед. — Я считаю, что нужно правильно доносить до людей информацию. Даже если есть проблемы со здоровьем, то забеременеть можно с помощью ЭКО".

Евгении повезло: первое же ЭКО привело к счастливому результату, причем забеременела она сразу двойней.

Девочки получили необычные имена: Неонилла и Веллея, сейчас им уже восемь с половиной лет. Недавно супруги захотели еще детей, и Евгения пришла на обследование к Мохаммеду. Тогда и выяснилось, что она уже беременна.

Как избежать проблемы

Доктор аль-Гозен, приводя статистику разных медицинских организаций, говорит, что в 2005 году в России каждая шестая семейная пара была бесплодна, сейчас уже примерно каждая третья, а через пять лет уже каждая вторая семья в стране может стать бесплодной. Но это не все, что его тревожит.

"Возраст моих пациентов снижается. Если раньше ко мне чаще обращались люди в возрасте 37 лет и старше, то сейчас средний возраст пациентов составляет 26–36 лет", — рассказывает доктор Мохаммед и подчеркивает, что основная причина — ранние половые связи и скрытые инфекции, последствиями которых становятся выкидыши и бесплодие.

"Именно последствия инфекций приводят к тому, что у многих женщин становится непроходимой маточная труба, которая связывает матку и яичник. Порядка 70% бесплодия приходится на трубный фактор", — говорит доктор аль-Гозен.

"В начале нулевых я работал ординатором в роддоме №4 города Твери. Там каждый день на аборты выстраивалась очередь из 15 и более женщин. Сейчас количество абортов сократилось. В обществе другая проблема — родить и зачать здорового ребенка, " — вспоминает доктор.

Если как минимум один-два раза в год проверяться на наличие воспалений и инфекций половых путей, риск появления и развития бесплодия можно значительно снизить, убежден доктор. Обязательно проходить эту процедуру и перед зачатием ребенка.

Новый виток развития

Новый этап развития вспомогательных репродуктивных технологий — нанотехнологии, при которых воздействие оказывается не только на саму клетку, но и на ее ядро. В частности, таким образом можно снизить до нуля вероятность возникновения генетических заболеваний. Новые технологии к тому же увеличат процент наступления беременности после ЭКО и возможность родить здорового ребенка.

Доктор аль-Гозен сейчас испытывает в московской клинике новый способ ЭКО, который повысит эффективность зачатия до 70%. «Пока рано говорить об этой технологии подробно, мы только ее испытываем. Но я как врач сам не верил в то, что это возможно, пока не увидел своими глазами», — доктор Мохаммед не скрывает воодушевления. Но даже и сейчас дети, «папой» которых считает себя доктор Мохаммед, встречаются ему почти каждый день.

"Когда я иду на прогулку со своей семьей, то почти всегда встречаю детей, которым я с помощью ЭКО помог появиться на свет. Они меня обнимают и целуют как родного человека. Для меня это огромное счастье, — делится доктор. — Моя супруга и дети давно привыкли к такому повышенному вниманию. Я очень рад, что моя семья полностью поддерживает меня. Я также постоянно переписываюсь со своими братьями и сестрами, с племянниками, которых у меня уже 57. Мои родные люди очень помогают мне добиться успехов в моей профессии".

Андрей Сабынин