9 заповедей великого Далай Ламы о любви, воспитании и счастье

Все, что вы должны знать о счастливом родительстве, в девяти цитатах Далай Ламы.

Сегодня Его Святейшеству Далай Ламе исполняется 83 года. В честь этого события «Летидор» обратился к речам мирового духовного лидера, а также самого яростного защитника прав человека и выбрал несколько высказываний о терпимости, любви и воспитании, которые помогут родителям выйти на новый духовный уровень.

Хотя Далай Лама никогда не был родителем в прямом смысле этого слова, миллионы людей считают его своим духовным отцом и учителем и готовы прислушиваться к его мнению так же внимательно, как прислушиваются к словам своих родных.

О том, как важно наслаждаться каждым моментом

«Каждый день, просыпаясь, начинайте свой день с мысли: «Как здорово, что я живу, дышу и могу наслаждаться жизнью. И я не буду проживать её впустую. Всю энергию, которая есть во мне, я направлю на саморазвитие и на благо других людей. Я не буду сердиться, и думать о других с предубеждением.

Вместо этого я постараюсь принести окружающим как можно больше пользы!»».

О том, как не беспокоиться и быть счастливым

«У вас есть проблема, и вы знаете, как ее решить. Тогда ни о чем не беспокойтесь и просто действуйте.

Если вы не видите путей решения проблемы, и ваши мысли заняты не поиском выхода, а только переживаниями, успокойте свой ум. Переживания бессмысленны, они не принесут ничего, кроме разрушения».

О том, как общаться с детьми

«Вместо того чтобы злиться на нарушителей вашего спокойствия, взращивайте в себе заботу и уважение к ним.

Создавая невыносимые условия жизни, они дают вам неоценимый шанс практиковать принятие и терпение».

О том, как детям важно видеть положительный пример

«Живите так, чтобы ваши дети, когда их спросят о примере честности, самодостаточности, трудолюбия, вспомнили о вас».

Об обучении детей

«Жизненно важно, чтобы при обучении наших детей в погоне за знаниями, мы не пренебрегали самым важным — «образованием» маленьких сердец”».

О том, чему родителям стоит научиться у детей

«Посмотрите на маленьких детей. Они умеют ссориться и обижаться, но они совсем не злопамятны. Мы, взрослые, в своем большинстве имеем перед детьми только одно преимущество — у нас есть хорошее образование.

Но грош цена нашим знаниям, когда мы, затаив на человека злобу, зачем-то улыбаемся ему. Это называется лицемерием.

Дети так не поступают. Они ведут себя открыто и честно. Если злятся на кого-то, то сразу показывают эмоции. И что удивительно, после этого они совершенно спокойно продолжают общение с тем, на кого только что злились».

О том, что всему свое время

«Дайте тому, кого любите, крылья, чтобы он смог полететь к своей мечте, и тихую гавань, в которую он сможет вернуться в любой момент».

О настоящей любви

«Помните, только те отношения можно назвать настоящими, где любовь двух людей друг к другу превышает список требований и претензий».

О том, откуда берется счастье

«Счастье — это не то, что дается человеку свыше. Это то, что напрямую зависит от его собственных усилий».

Фото: www.dalailama.com, Instagram @dalailamasd_

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