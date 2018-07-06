Шокирующие методы воспитания в Спарте

Спартанцев всегда считали идеальными воинами. Бесстрашные и сильные, они даже не ограждали себя стенами, поскольку были уверены, что отобьют любую атаку. О воспитании детей в Спарте ходят легенды, а методы, которые применялись в то время, могут по-настоящему шокировать.

1. Отец новорождённого отправлялся с младенцем к старейшинам. Если у малыша находились болезни или уродства, отцу приказывалось сбросить в яму.

2. Семилетних мальчиков забирали из семей. С этого момента они начинали проходить суровую подготовку. Воспитатели не просто поощряли драки, а подстрекали воспитанников, вынуждая их решать споры кулаками.

3. Живя в казарме, мальчик мог рассчитывать только на предметы первой необходимости, и, например, обувь, к таким предметам не относилась. Кормили маленьких спартанцев скудно, но им разрешалось воровать еды при условии, что они не попадутся. Попавшихся на воровстве жестоко наказывали.

4. Из юных жителей Спарты готовили воинов. Они не осваивали ремёсла, не получали другого образования и даже читать их учили лишь в случае особой необходимости. Даже в свободное время мальчики не должны были учиться.