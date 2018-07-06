Я не понимаю родителей, которые не разрешают своим детям подрабатывать: колонка Яны Поплавской

Если вы хотя бы раз в жизни выдавали своему ребенку тираду из серии «Я работаю, не покладая рук, а ты ничего не ценишь», то новая колонка Яны Поплавской для вас.

Понятия «дети» и «деньги» всегда по жизни идут в тандеме. И, причем, сосуществуют они в прямой пропорциональности: финансовые вливания увеличиваются по мере взросления дочерей и сыновей. Сначала это необходимые покупки, потом репетиторы, потом летние поездки, потом карманные расходы на кино, кафе и друзей. И вот тут-то начинается самое интересное.

Один ребенок с радостью берет родительские деньги, а другой заявляет, что мечтает зарабатывать копейку сам. Один родитель хочет, чтобы «дитятко наслаждалось детством», а другой поощряет порыв чада сделать первый шаг к взрослой жизни.

Об этом в своей новой колонке рассуждает актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская.

Наверно, вы удивитесь, но практически все наследники богатых семей в юные годы подрабатывали. Как понимаете, жизненной необходимости у них в этом не было. Работали они для себя, для собственного опыта. Знаете, чем отличаются наши родители от зарубежных? Большинство наших мам и пап негодует из-за того, как просто ребенок транжирит карманные деньги, но в то же время отправляет его летом на отдых, ведь «сыночку нужно набраться сил после учебного года».

А иностранные родители (даже те, у кого многомиллионное состояние) на очередную просьбу ребенка говорят:

Старший сын Яны Клим стал подрабатывать в 15 лет Instagram@the_yana_poplavskaya

«Мой дорогой, лишнего я не дам. Если тебе это нужно, то можешь пойти и заработать самостоятельно».

Именно поэтому в США так много подростков работает. Они трудятся в кафе, продают сувениры в специальных лавках, выгуливают собак, собирают урожай, забирают детей из школ и делают с ними уроки.

Разумеется, во многих случаях это просто подработка, а не зарабатывание на жизнь. Эти дети живут в родительских домах, учатся, у них есть все необходимое, но подрабатывая, они получают возможность понять, что и сколько в этой жизни стоит и как разноцветные бумажки зарабатываются.

Вот вам пример из жизни. У моей приятельницы Тани есть сын Дима (он ровесник моего Никиты). Когда мальчику было 14-15 лет, она стала ему выдавать порядка 500 рублей в день на карманные расходы. То есть в месяц на кино и кафешки Дима получал примерно 15 тысяч рублей. Казалось бы, солидная сумма (для кого-то это месячный заработок), но парню не хватало. И при этом, он не разбрасывался деньгами направо и налево.

Разумеется, Таня читала ему лекции, ворчала, что «вообще-то она впахивает, чтобы у него все было, а он не ценит». Дима видел, как мама трудится. Но в этой ситуации, как и всегда в жизни, человек начал, действительно, понимать ситуацию только тогда, когда в ней сам оказался.

В летние каникулы Дима устроился на работу, и после четырех трудовых недель понял, что на заветные кроссовки ему еще долго копить.

То же самое было и с моими сыновьями. Когда Никита начал подрабатывать и у него появились СОБСТВЕННЫЕ деньги, которыми он сам распоряжался, он восклицал: «Боже, мама, ты знаешь, что вот это столько-то стоит? Ты знаешь, как прилично стоит обед в ресторане?» Он стал задаваться этими вопросами и осознавать скорость утечки денег только тогда, когда стал зарабатывать САМОСТОЯТЕЛЬНО. Но даже не это столь важно. Важно то, что только заработанные своими усилиями деньги позволяют ребенку гордиться собой, позволяют сказать родителям и друзьям: «Я самостоятельная личность. Я не пропаду в этом мире!».

Моя подруга Света живет на две страны: половину времени она проводит в Нью-Йорке, половину — в Санкт-Петербурге. Ее сын Никита учится в Америке в колледже и подрабатывает в агентстве, которое занимается организацией свадеб (он монтирует и демонтирует площадки). Парень устает, после свадеб приезжает домой под утро. Но он счастлив и горд! Счастлив, что может маме купить подарок, горд, что может на свои деньги отремонтировать крыльцо в питерском загородном доме.

Он говорит: «Мама, я же мужчина!»

То же самое заявил 15-летний Клим, когда в начале лета абсолютно неожиданно мне позвонили из одного известного магазина модной одежды. Директор этого бутика поинтересовалась, я ли Яна Евгеньевна Поплавская, и заверила, что мой телефон ей дал Клим. Как выяснилось, сын пришел туда устраиваться на должность продавца-консультанта. Не думайте, девушка звонила не для того, чтобы получить на Клима рекомендацию.

Она сказала:

«Мы понимаем, что к нам пришел сын актрисы. Неужели вы не против, чтобы он работал у нас на такой должности?».

Я опешила. Конечно, я не против, если у них есть возможность взять сына на работу на плавающий график!

Клим принял правильное решение. Он мне сказал, что хочет за СВОИ деньги водить девочек в кино и в кафе, иногда иметь возможность ездить на такси, а не обращаться все время ко мне. «Почему ты должна оплачивать презенты для моих друзей, почему ты покупаешь подарок моей девушке, а не я сам? В этой ситуации я чувствую себя униженным!», — безапелляционно заявил сын. Его приняли на работу, а потом в другом магазине он в течение трех лет работал байером, совмещая подработку с учебой.

Сейчас многие родители мне возразят — неужели мне, как матери, не хотелось дать возможность своему сыну побыть ребенком, неужели я работаю не для того, чтобы мои дети ни в чем не нуждались? Так вот, подобные действия со стороны родителей я считаю большой человеческой глупостью!

На первую зарплату Никита подарил маме серебряное кольцо, а старшему брату — торт Instagram@the_yana_poplavskaya

Таким образом, вы полностью обездвиживаете своего ребенка, полностью лишаете его стремлений к развитию.

А некоторые мамы и папы прямо заявляют, что, мол, не комильфо, чтобы их дети на почте подрабатывали, ведь это стыдно как-то. Я отвечу словами своего дедушки, который любил повторить: «Стыдно воровать, стыдно на паперти стоять, а вот зарабатывать не стыдно!».

То есть, получается, Владимир Познер мог в юные годы газеты разносить, и при этом он стал уважаемым человеком, а вашему Пете стыдно?!

Обозначу еще один довод в пользу подработки. Работа обладает удивительной способностью сдерживать от необдуманных поступков и бессмысленных шатаний. «Сытые» на вопрос «Что ты хочешь получить в подарок на день рождения?» протяжно-ленивым голосом отвечают, что у них есть все, а поэтому они ничего не хотят.

Ничегонехотение порождает желание развлечь себя любыми способами.

К каким плачевным последствиям это может привести — все мы прекрасно знаем.

Когда в очередной раз вы захотите прочитать своему ребенку лекцию по финансовой грамотности, про необходимость разумно распоряжаться карманными деньгами, а он вас не поймет, не стоит говорить о конфликте поколений. Тут дело в другом — просто у вас есть этот опыт, а у ребенка его пока нет.

Вместо того чтобы бесконечно перечислять вложенные в лоботряса деньги, просто позвольте ему самостоятельно заработать. А когда он придет домой со своими тремя тысячами рублей, скажите ему: _«Ты молодец! У тебя есть деньги, поэтому ни в чем себе не отказывай!». _

Тогда-то сын поймет, что может позволить подарить своей девушке на день рождения не серебряные сережки, а шампунь.

Сейчас вы воскликните, что у ребенка нет возможности подрабатывать, ведь он 9 месяцев в году учится, и у него есть всего 2-3 месяца, чтобы отдохнуть на турецком берегу в отеле по системе «Все включено». А у меня к вам встречный вопрос: «Он что, перенапрягался слишком от того, что каждый день вставал в 7 утра? Почему вы, 40-летняя женщина, хватающаяся за любую работу, дабы семье было хорошо, не устали, а 14-летний подросток смертельно устал?». Человек только-только начинает жить, у него энергии через край!

И еще, дорогие родители, печальный факт. К сожалению, никто из нас не может гарантировать своему любимому чаду, что проживет 100 лет, что всегда будет успешен и востребован в своей профессии. Ваша задача — подготовить ребенка к реалиям жизни!

Яна работает с 4-х лет Instagram@the_yana_poplavskaya

Родительский подход, когда они для ребенка и скатерть-самобранка, и ковер-самолет, развращает детей.

Знаете, мне бывает очень стыдно, когда, открыв «Инстаграм», я натыкаюсь на фотографии 15-летних дочерей богатых родителей. Девочки в шикарных нарядах «от кутюр» попивают коктейли в дорогущих ресторанах. Dolce vita — это, конечно, прекрасно. Но только в том случае, когда это твоя Dolce vita.

Я видела этих детей в тот момент, когда их родители разоряются. Они кидают в лицо своим мамам и папам: «Вы — лузеры, вы нас опозорили, теперь мы нищие, наша жизнь разбита!». Это все про сумочки и гламурные фотографии в соцсетях.

Если ваш ребенок хочет подрабатывать, не мешайте ему. А лучше помогите найти такое место, где его не обманут.

Помните, характер куется именно тогда, когда человек преодолевает сложности, когда чего-то добивается.

Дети должны зарабатывать, чтобы потом смело сказать «Я self-made, я в этой жизни всего добился сам». Вот этим можно гордиться!

Читайте другие колонки Яны Поплавской:

В любых проблемах с няней виноваты сами родители

Сейчас же прекратите помогать своим взрослым детям, иначе дальше будет только хуже

Я прошла все круги ада со своим гиперактивным ребенком

Я была в шоке, когда сын покрыл всего себя татуировками

Рожать ребенка после 50 лет — это безумие

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!