Яна Поплавская высказалась о родителях, которые не разрешают детям подрабатывать

По мнению актрисы, такой подход в воспитании ожидаемой пользы ребенку не принесет.

Актриса и мама двоих сыновей Яна Поплавская в новой колонке на «Летидоре» делится своим мнением по поводу того, должен ли школьник подрабатывать.

Поплавская сравнивает опыт российских семей, где детей после окончания учебного года, отправляют на отдых и зарубежных:

Иностранные родители (даже те, у кого многомиллионное состояние) на очередную просьбу ребенка говорят: «Мой дорогой, лишнего я не дам. Если тебе это нужно, то можешь пойти и заработать самостоятельно».

Актриса уверена, что установка мам и пап «дать сыну побыть ребенком» приводит к тому, что дети лишаются стремления к развитию. А тем родителям, которые прямо заявляют, что стыдно детям работать, например, на почте, приводит в пример известного человека:

То есть получается, Владимир Познер мог в юные годы газеты разносить — и при этом он стал уважаемым человеком, а вашему Пете стыдно?

О том, в каком возрасте начале зарабатывать свои первые деньги сыновья Яны Поплавской, ее мнение относительно глянцевой жизни подростков в соцсетях, читайте в полной версии колонки ЗДЕСЬ.

Фото: Instagram@theyanapoplavskaya