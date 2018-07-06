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Яна Поплавская высказалась о родителях, которые не разрешают детям подрабатывать
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Яна Поплавская высказалась о родителях, которые не разрешают детям подрабатывать 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
По мнению актрисы, такой подход в воспитании ожидаемой пользы ребенку не принесет.
Актриса и мама двоих сыновей Яна Поплавская в новой колонке на «Летидоре» делится своим мнением по поводу того, должен ли школьник подрабатывать.
Поплавская сравнивает опыт российских семей, где детей после окончания учебного года, отправляют на отдых и зарубежных:
Иностранные родители (даже те, у кого многомиллионное состояние) на очередную просьбу ребенка говорят: «Мой дорогой, лишнего я не дам. Если тебе это нужно, то можешь пойти и заработать самостоятельно».
Актриса уверена, что установка мам и пап «дать сыну побыть ребенком» приводит к тому, что дети лишаются стремления к развитию. А тем родителям, которые прямо заявляют, что стыдно детям работать, например, на почте, приводит в пример известного человека:
То есть получается, Владимир Познер мог в юные годы газеты разносить — и при этом он стал уважаемым человеком, а вашему Пете стыдно?
О том, в каком возрасте начале зарабатывать свои первые деньги сыновья Яны Поплавской, ее мнение относительно глянцевой жизни подростков в соцсетях, читайте в полной версии колонки ЗДЕСЬ.
Фото: Instagram@theyanapoplavskaya
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