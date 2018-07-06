Владимир Пресняков показал видео зажигательного танца с сыном

Звездный отец старается не отставать от ребенка.

Сейчас Наталья Подольская вместе с мужем и сыном отдыхает в Испании. Владимир Пресняков решил поделиться видео, где они с Артемием танцуют перед зеркалом.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

5 Июл 2018 в 3:01 PDT Жесткие танцы перед тем как съесть мороженое

— прокомментировал ролик певец.

Аудитории пришлись по духу такие танцы. «Растет будущий артист», «Да он круче, чем папаня))», «Славный мальчик, всегда на позитиве», «Тема незаметно подрастает…молодец веселый малыш!», «Папины гены», «Умираю от удовольствия! Сын копия папы», — не удержались подписчики от комментариев в Instagram.

Ранее певец показывал, как они с сыном развлекаются в бассейне. Звездный папа осторожно подбрасывает малыша вверх, а мальчик смело ныряет в воду.

Яс Два Тъи!

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

24 Июн 2018 в 4:42 PDT Звездная пара с ребенком уехала в Испанию практически через неделю после дня рождения сына. С ними вместе отдыхают мама Натальи Подольской и сестра с детьми. Владимир Пресняков, также как и его жена, регулярно делится с аудиторией снимками, а также видео семейного отдыха.

Напомним, что перед поездкой в Испанию родители устроили Артемию шикарный праздник в честь дня его рождения. Сыну известных исполнителей Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего 5 июня исполнилось три года. Нанятые семьей профессионалы сделали так, чтобы гостям праздника казалось, будто они и правда попали в цирк. Гостей развлекали клоуны, акробаты, дрессированные собачки. Также детей ждала бумажная дискотека и множество мыльных пузырей. Кстати, поздравить Артемия с 3-летием пришел и его старший брат Никита Пресняков

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)

7 Июн 2018 в 1:06 PDT Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году. В 2010-м пара официально оформила отношения. А в 2015 году в звездной семье появился сын Артемий. У Владимира Преснякова также есть старший сын Никита, который родился в 1991 году от союза с певицей Кристиной Орбакайте . Какое-то время назад певец хвастался подарком, который тот ему преподнес. Кроме того, Никита уже женился, а его свадьба стала одной из самых обсуждаемых в стране.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)

5 Май 2018 в 9:16 PDT Фото: Instagram / @nataliapodolskaya, @presnyakovvladimir