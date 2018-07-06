В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок

В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок, больше всего малышей появилось на свет в Минской области. По всей стране — начиная от центральных районных больниц и заканчивая головным учреждением — созданы условия для благоприятного, безопасного и комфортного материнства. Среди прочих возможностей — партнерские роды, когда во время этого процесса может присутствовать будущий отец, бабушка, сестра или другой человек, которому женщина доверяет.

"Здорово, что моя Екатерина родилась именно в этот день, потому что он особенный и очень значимый для республики, — отметила Ольга Шклянник, которая уже второй раз стала мамой. — Очень хочется, чтобы наши детки росли такими же независимыми и счастливыми. Эмоции, которые я испытываю, словами очень сложно описать. Это счастье". По словам женщины, социальная направленность государства — большое благо для его жителей, в Беларуси умеют поддерживать людей не только при каких-то глобальных проблемах, но и в маленьких житейских радостях.

У Анастасии Корзюк 3 июля родился мальчик Михаил. «Я очень ждала малыша, это долгожданный ребенок. За последние пять лет в нашей семье появилось трое детей, и все они были рождены в этом центре. Здесь обволакивают любовью, заботой и помогают маленьким белорусам появляться на свет. В центре работают профессионалы. Здесь созданы комфортные условия, чтобы женщины рожали, чтобы мамы были счастливы, а детки здоровы», — сказала она. Женщина очень счастлива, что ее дети родились в Беларуси — стране, в которой хочется жить, рожать и воспитывать детей, передает БЕЛТА.