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На пляжах Анапы детям запретили купаться из-за низкой температуры воды
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Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем

На пляжах Анапы детям запретили купаться из-за низкой температуры воды 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Гостям курорта и местным жителям рекомендуют не подвергать свое здоровье риску и дождаться, когда море потеплеет. Особенно это касается группы риска — детей и пожилых людей, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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