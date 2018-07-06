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Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем
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На пляжах Анапы детям запретили купаться из-за низкой температуры воды
АиФ — Юг
2 часа назад
Женский форум
Фото:
АиФ – Юг
Гостям курорта и местным жителям рекомендуют не подвергать свое здоровье риску и дождаться, когда море потеплеет. Особенно это касается группы риска — детей и пожилых людей, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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