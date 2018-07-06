На пляжах Анапы детям запретили купаться из-за низкой температуры воды

Гостям курорта и местным жителям рекомендуют не подвергать свое здоровье риску и дождаться, когда море потеплеет. Особенно это касается группы риска — детей и пожилых людей, сообщает пресс-служба администрации Анапы.