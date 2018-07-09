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Туристам запретили купаться в Черном море
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Туристам запретили купаться в Черном море 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы запретило отдыхающим купаться в Черном море в связи с низкой температурой воды. Об этом сообщает издание «Блокнот».
Как сообщила начальница метеостанции Елена Никулина, температура воды на всем побережье снизилась до плюс 14-16 градусов. Она также понадеялась, что в течение недели море станет теплее, и люди смогут снова плавать.
Запрет введен с 8 июля, однако его сроки пока не определены.
В мае эксперты составили рейтинг востребованных для поездок с семьей мест по результатам анализа отелей и апартаментов, которые россияне выбирают чаще всего в период с 1 июня по 31 августа 2018 года. В топ-10 лидирующим оказался Сочи, далее последовали другие курорты Краснодарского Края и Крыма: Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь. Кроме того, сервис выяснил, что дешевле всего отдых будет в Анапе и Евпатории (по две тысячи рублей за ночь), а дороже всего в Алуште и Ялте.
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