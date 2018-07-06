Что думает Рианна о тайном ребенке Дрейка?

Вряд ли найдется в мире девушка, которая знает Дрейка (Drake) лучше, чем Рианна (Rihanna). Поэтому она совсем не удивилась, что музыкант оставил в тайне рождение своего ребенка, но ее поразило то, с какой легкостью он признался в этом в своем новом альбоме.

«Рианна не ожидала, что Дрейк будет так открыто говорить о своем сыне, рожденном от случайной связи с неизвестной девушкой, — рассказал анонимный источник. — Но она знает Дрейка слишком хорошо, чтобы удивляться тому, что произошло».

Реакция Рианны дала поклонникам музыкантов надежду, что пара еще может воссоединиться. Ведь только любящая женщина может так искренне желать своему бывшему семейного счастья.

«Она надеется, что ради своего сына Дрейк станет заботливым и любящим отцом», — поделились с журналистами инсайдеры.

Новость о «тайном» ребенке Дрейка потрясла интернет июня, когда музыкант выпустил свой новый альбом «Scorpion». Только тогда рэпер признался, что у него есть сын Адонис (Adonis). Если верить текстам песни, мать Адониса, Sophie (Софи Бруссо), бывшая порно-актриса, родила сына в октябре-го года.

Но судя по всему, мать и отец маленького не слишком хорошо ладят — об этом Дрейк рассказал в песне «March». Рэпер признался, что видел сына лишь однажды — на Рождество.